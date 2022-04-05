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عربي-دولي
فرنسا تحقق بجرائم حرب في 3 مناطق أوكرانية
Lebanon 24
05-04-2022
|
15:00
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أوضح مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أن تحقيقات ستفتح حول جرائم حرب يشتبه في ارتكابها ضد مواطنين فرنسيين في 3 مناطق أوكرانية.
كما أضاف في بيان بحسب رويترز أن تلك الانتهاكات وقعت في مدينة ماريوبول الجنوبية، وهوستوميل خارج كييف، بالإضافة إلى تشيرنيهيف شمال البلاد.
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