فرنسا تحقق بجرائم حرب في 3 مناطق أوكرانية

أوضح مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أن تحقيقات ستفتح حول جرائم حرب يشتبه في ارتكابها ضد مواطنين فرنسيين في 3 مناطق أوكرانية.



كما أضاف في بيان بحسب رويترز أن تلك الانتهاكات وقعت في مدينة ماريوبول الجنوبية، وهوستوميل خارج كييف، بالإضافة إلى تشيرنيهيف شمال البلاد.