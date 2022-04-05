عربي-دولي

موسكو: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل

Lebanon 24
05-04-2022 | 16:30
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان ألمانيا طرد 40 دبلوماسيا روسيا يشكل "تأكيدا على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: "في 4 نيسان، أعلنت السلطات الألمانية دون أي مبرر عقلاني أن 40 موظفا في البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم. لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودي والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية المعقدة مع بلادنا".
وأضافت أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون "ملموسا" بالنسبة لألمانيا.
ونددت زاخاروفا بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي قالت فيها إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا"، معتبرة أن "هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة في وزارة الخارجية الألمانية ذاتها، بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية".
المصدر: روسيا اليوم
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