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ضعف تنسيق

Lebanon 24
05-04-2022 | 17:00
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تتعرض العلاقة بين دولة كبرى، ودولة إقليمية لضعف في التنسيق في عدد من المواضيع، أدى إلى بلبلة في ما خصّ الأداء على الأرض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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