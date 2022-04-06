الحرب أفضل من اللجوء... أوكرانيون يجبرون للعودة الى ديارهم

استقبلت دول الجوار الأوكراني اللاجئين من الغزو الروسي بأذرع مفتوحة، لكن أعدادهم التي وصلت إلى عدة ملايين جعلت الكثيرين منهم، بعد شهر من الغزو، مدفوعين إلى العودة مرة أخرى للمخاطرة بحياتهم تحت القصف الروسي.وبسبب مشاكل منها اختلاف اللغة وصعوبة الحصول على عمل، أصبح الكثيرون، مثل اللاجئة أوكسانا، يتدفقون عائدين إلى البلاد.وقالت أوكسانا، وهي جدة لحفيد واحد غادرت البلاد معه ومع والدته، ابنتها، لصحيفة نيويورك تايمز إنها كانت معلمة جامعية مرموقة في إحدى مدارس أوكرانيا.وقضت أوكسانا أسبوعين من التنقل نحو التشيك وبولندا، التي قالت إنها لم تجد فيهما أي فرص عمل لائقة"."لا أحد يحتاجنا"، مضيفة، "لا أحد يحتاج إلى معلمين، معرفة اللغة التشيكية إلزامية. سيكونون مستعدين لأخذي كسيدة تنظيف، ولكن حتى ذلك الحين سأحتاج إلى العثور على مكان أعيش فيه".والآن انضمت هي وعائلتها إلى العدد المتزايد من الأوكرانيين الذين كانوا عائدين إلى ديارهم.وتقول الصحيفة إنه للمرة الأولى منذ الغزو الروسي قبل ستة أسابيع، يعود عدد متزايد من المسافرين القادمين عبر مدينة لفيف غرب أوكرانيا وغيرها من مراكز العبور إلى ديارهم بدلا من الفرار.ولا يزال هناك عدد أكبر بكثير من المواطنين الذين يغادرون منازلهم، ولكن وفقا للمسافرين والمسؤولين، فإن الزيادة في عدد العائدين تعكس اعتقادا متزايدا بأن الحرب يمكن أن تستمر سنوات، واستعدادا للعيش مع قدر من الخطر بدلا من العيش كلاجئ في بلد آخر، محروم من المنزل والمجتمع.وما يسلط الضوء على الصعوبات التي واجهتها الدول الأوروبية في توفير الرعاية للأوكرانيين في أكبر أزمة لاجئين تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.ونقلت الصحيفة عن يوري بوتشكو، نائب المدير العسكري في لفيف أنه "في بعض الأيام يعود نصف الذين يعبرون الحدود في مقاطعة لفيف إلى ديارهم بدلا من المغادرة".ومعظم العائدين من النساء والأطفال.ومنع معظم الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية الذين لديهم أقل من ثلاثة أطفال من مغادرة البلاد في بداية الحرب.وعلى الحدود مع بولندا، فإن جميع سائقي السيارات المدنية الذين يعبرون الحدود تقريبا من النساء. وتعج محطات القطارات والحافلات بالنساء والأطفال.وقال إن الأوكرانيين يعودون أيضا للعودة إلى العمل مع إعادة فتح المزيد من المتاجر والشركات.وغادر 18 ألف أوكراني غادروا البلاد، السبت، بينما عاد 9 آلاف أوكراني مرة أخرى عبر المراكز الحدودية في لفيف، بحسب بوتشكو، وقال إنه في حين أن بعضهم كانوا تجارا ينقلون البضائع، فإن العديد منهم كانوا عائلات أوكرانية تنوي العودة إلى الديار.وفر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من البلاد منذ بدء الحرب، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم لكنهم بقوا في أوكرانيا.وتم إجلاء العديد من الذين بقوا في البلاد إلى لفيف وإلى مدن وبلدات أخرى أقرب إلى الحدود البولندية، والتي كان يعتقد أنها أكثر أمانا من المدن في الجنوب والشرق.وقال مسافرون ومسؤولون إن بعض الأشخاص يعودون إلى العاصمة كييف بسبب التراجع الروسي هناك.ونقلت نيويورك تايمز عن فاليريا يوريفنا، هي موظفة حكومية، قولها إنها شعرت بالرعب من القصف الروسي، الذي هز المبنى السكني الذي يسكنونه، في ميكولاييف، لكنها قالت إنه كان من الصعب البقاء مع أصدقائها في لفيف مع ابنتها وكلبها لمدة شهر كامل.وقالت، "لقد كانوا يقصفون المستشفيات في ميكولاييف"، "إنهم بحاجة إلى أشخاص للمساعدة سأعود إلى التطوع".وقالت إنها هي وآخرون إنهم قلقون من حدوث شيء ما للسكك الحديدية، مما يمنعهم من العودة إلى ديارهم.