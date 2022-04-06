مأساة بوتشا لم تنته.. عشرات الجثث ما زالت بالمنازل والغابات

يبدو أن الصدمة التي سببها العثور على العديد من الجثث نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بوتشا قرب كييف، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مجزرة"، لم تنته.



فقد كشف وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، الذي زار مدينة بوتشا أمس الثلاثاء، أن "عشرات الجثث" لا تزال في المنازل وفي الغابات المحيطة بالمدينة.

الوضع أسوأ في بوروديانكا

فيما أكد أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئاسة الأوكرانية، في مقطع فيديو بث على موقع يوتيوب مساء أمس أيضاً، أن "بوتشا ليست الأسوأ، فكل من يزُور بوروديانكا يؤكد أن الوضع هناك فظيع"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.



وتقع بوروديانكا على بُعد حوالى 50 كلم من كييف، وقد انسحبت منها القوات الروسية مؤخراً في إطار عملية إعادة تموضع تنفّذها على ما يبدو لتركيز جهدها العسكري على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني.