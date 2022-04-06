هل يصل المرتزقة إلى ساحة المعركة الأوكرانية؟

عندما كانت روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية قبل الغزو في 24 شباط، أفادت مصادر محلية حينها أن المقاتلين السوريين بدأوا التسجيل للانضمام.وبحسب موقع "آسيا تايمز" الصيني، "لم تكن المزاعم بأن جهود التجنيد جارية مفاجئة بشكل خاص، إنما عكست عمليات نشر سابقة للمرتزقة السوريين من قبل روسيا في ليبيا، من بين أماكن أخرى. وما زاد من صحة هذه التقارير إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر في 11 آذار لـ "16.000 متطوع" من الشرق الأوسط ليتم نشرهم للقتال في أوكرانيا. على الرغم من تصعيد الحرب، لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على وصول السوريين أو بدء القتال في أوكرانيا. يبدو أن الخدمات اللوجستية، إلى جانب مقدار احتياج الكرملين لمزيد من القوات على الأرض، قد أرجأت وصولهم. لكن مع استمرار الصراع وتداعياتها السيئة على روسيا، لا يمكن استبعاد حشد المرتزقة السوريين".وتابع الموقع، "إن استخدام المقاتلين السوريين في الخارج ليس بالأمر الجديد. أدى عقد من الصراع الوحشي إلى نقص الفرص في الداخل وقلة الأمل في مستقبل مستقر. ومع ذلك، فإن ما يمتلكه العديد من الشباب هو الخبرة في القتال - وهي مهارة مطلوبة بشدة، محليًا وخارجيًا. لسنوات عديدة، تم تجنيد سوريين من الجماعات الموالية للحكومة والمعارضة وإرسالهم للقتال في ليبيا. كما وتم استخدامهم في نزاع 2020 بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ. كما وانتشرت تقارير تفيد عن إرسال مرتزقة سوريين إلى فنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى. سمح الاستخدام المتزايد للمرتزقة السوريين الذين تم انتزاعهم من أي من جانبي الصراع في الداخل لروسيا وتركيا بمتابعة أهداف سياستهما الخارجية بتكلفة منخفضة وتحت عباءة الإنكار".وأضاف الموقع، "في الأشهر الثلاثة الماضية، كانت هناك روايات مباشرة عن عملية التجنيد الجارية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. في انعكاس للجهود السابقة، ورد أن التجنيد يتم من قبل مجموعة فاغنر الروسية بالتنسيق مع وسطاء محليين، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة وقوات المتمردين السابقة والفصائل الموالية للحكومة. من حيث الحوافز، يُمنح المرتزقة رواتب شهرية تتراوح من 1000 دولار أميركي إلى 3000 دولار أميركي حسب الخبرة. حتى الرقم الأدنى هو أكثر من 10 أضعاف متوسط الراتب الذي يمكن أن يكسبوه في سوريا. كما عرض على المقاتلين تعويضات في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة. وفقًا لمسؤولي المخابرات الأوروبية، سجل 40 ألف سوري للقتال في أوكرانيا ووصل بالفعل 150 منهم على الأقل إلى روسيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة مؤكدة على وصول أي مرتزقة سوريين إلى الخطوط الأمامية".وبحسب الموقع، "قد تكون الصعوبة اللوجستية لنقلهم إلى ساحة المعركة أحد الأسباب. ستحتاج موسكو أولاً إلى نقل المقاتلين من مناطق مختلفة داخل سوريا إلى قاعدتها الجوية العسكرية في حميميم باللاذقية. وبعد ذلك سيتم نقل المقاتلين جوا إلى روسيا قبل نشرهم في أوكرانيا. عادة ما يتم استخدام هؤلاء المرتزقة كجنود مشاة، لذلك ستحتاج موسكو إلى نقل عدد كبير ليكون هناك تأثير عسكري كبير على ساحة المعركة. لكن صعوبة نقل مئات المقاتلين ليست السبب الوحيد لقلة الانتشار. على الرغم من حجم عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا يزال لدى روسيا موارد هائلة لاستخدامها ضد جارتها ومواصلة الدعم العسكري الذي ساعد الرئيس السوري بشار الأسد على التمسك بالسلطة في سوريا. ربما تشكك موسكو في القيمة التي يمكن جنيها من استخدام السوريين في أوكرانيا. عادة ما اعتمدت روسيا على المرتزقة السوريين في حرب بالوكالة مثل ليبيا، إلا أن موسكو تستخدم إلى حد كبير قواتها في أوكرانيا. هذا يعني أن روسيا ليست في حاجة ماسة إلى جنود على الأرض، بخلاف تعويض الضرر السياسي المحلي الذي لحق ببوتين جراء الخسائر الروسية".وتابع الموقع، "استعانت موسكو بالفعل بقوات من الشيشان التي يحكمها رمضان قديروف الموالي لبوتين. مع ادعاء موسكو أنها تحول تركيزها إلى شرق أوكرانيا بعد فشلها في الاستيلاء على كييف، هل تحتاج روسيا حقًا إلى المزيد من القوات الأجنبية في هذه المرحلة؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن المرتزقة السوريين لا يعتبروا من النخبة، فهم يفتقرون إلى الانضباط، وبسبب تجنيدهم بشكل فردي، فإنهم يفتقرون إلى القدرة على القتال كوحدة واحدة. إنهم لا يعرفون التضاريس في أوكرانيا ولا يتحدثون اللغة من أجل التنسيق مع القوات الروسية بسرعة. والأهم من ذلك، أن نشر المرتزقة الأجانب سيزيد من تلطيخ سمعة القوات الروسية وتعميق الصدع مع الغرب. في هذه الحالة، لماذا يقضي الوسطاء الروس ثلاثة أشهر في جمع تفاصيل 40 ألف سوري دون مباركة أو تعليمات من روسيا؟ ربما كانت موسكو تهدف إلى تصوير العملية على أنها علامة على الدعم الدولي لحربها في أوكرانيا".وختم الموقع، "سيكون من الحكمة عدم استبعاد احتمال ظهور مرتزقة سوريين في أوكرانيا. جاءت المقاومة الأوكرانية للغزو أكثر شراسة بكثير مما توقعته موسكو في البداية. لذلك، قد يؤدي الصراع المطول إلى زيادة حاجة روسيا إلى مقاتلين يمكن الاستغناء عنها. بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا، فإن الافتقار إلى الفرص المالية وعدم الاستقرار في الداخل يعني أن الشباب السوري أصبح سلعة للتصدير إلى مناطق الحرب العالمية - وهي سلعة ستستمر روسيا، من بين آخرين، في استغلالها".