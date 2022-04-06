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عربي-دولي
الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا
Lebanon 24
06-04-2022
|
03:49
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أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 20614 إصابة جديدة.
ووفقا للجنة الحكومية للنظافة والصحة في الصين فقد تم تحديد أن 19199 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض، وفقط 1415 شخصا لديهم أعراض بالمرض.
وقالت إن ما يقرب من 99% من أولئك الذين يخضعون للعلاج حاليا في الصين أصيبوا بالعدوى في داخل البلاد، و1% فقط من الإصابات المسجلة حالات إصابة قادمة من خارج البلاد.
وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة يوميا بمقدار 2.33 مرة مقارنة بالأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف 8825 مصابا.
ويتجاوز عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليا في الصين 138.5 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 78.5% عن 30 مارس المنقضي.
ووفقا للأرقام الرسمية منذ بداية الجائحة، أصيب 158.7 ألف شخص في الصين، دون احتساب حاملي الفيروس بدون أعراض (السلطات لا تسجل الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض في الإحصاءات النهائية)، وتوفي في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 4638 شخصا بسبب فيروس كورونا.
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