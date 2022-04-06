ترامب يعترف بهزيمته!

أثار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الدهشة بعد أن اعترف علنا على ما يبدو بخسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة the hill.وقال ترامب الذي رفض مرارا الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات: "لم أفز بالانتخابات"، خلال حديثه في تموز الماضي، أمام لجنة من المؤرخين عقدها جوليان زيليزر، الأستاذ في جامعة برينستون.بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن التصويت "تم التلاعب به وخسره"، مضيفا أن إيران والصين وكوريا الجنوبية كانت سعيدة برؤية بايدن في منصبه.