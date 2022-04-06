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اليونان ستطرد 12 ديبلوماسيا روسيا

Lebanon 24
06-04-2022 | 06:00
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 نقلت وكالة "فرانس برس"  اعلان وزارة الخارجية اليونانية  اليوم أن "اليونان ستطرد 12 ديبلوماسيا روسيا على غرار دول أوروبية اخرى اتخذت قرارات مماثلة".

وأوضح البيان "أعلنت السلطات اليونانية 12 موظفا معتمدين في اليونان في بعثات روسيا الاتحادية الديبلوماسية والقنصلية أشخاصا غير مرغوب بهم"، مشيرا إلى أن "الأمين العام لوزارة الخارجية أبلغ السفير الروسي في اليونان بالقرار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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