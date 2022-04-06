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الإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة

Lebanon 24
06-04-2022 | 09:00
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أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية"إيرنا" أنه تم التوصل إلى اتفاقا للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.

وبحسب "إيرنا"، كشف بعض النشطاء الإعلاميين عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة، وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

وأشارت "إيرنا" إلى أن "الاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة".
المصدر: روسيا اليوم
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