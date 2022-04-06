



فقد أكد دبلوماسيون مطلعون على هذا الملف، أن الاتحاد الأوروبي اقترح معاقبة ابنتي بوتين، في خطوة من شأنها أن تضيف أقرب أفراد عائلة الزعيم الروسي إلى قائمة المعاقبين ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما أشيع عن "جرائم حرب" ارتكبت، لا سيما في محيط كييف". تحت عنوان: "عقوبات جديدة على موسكو.. نار تتسلل إلى ابنتي بوتين"، جاء في موقع "العربية": "فيما ينتظر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، يبدو أن سيف العقاب سيطال أيضاً ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.فقد أكد دبلوماسيون مطلعون على هذا الملف، أن الاتحاد الأوروبي اقترح معاقبة ابنتي بوتين، في خطوة من شأنها أن تضيف أقرب أفراد عائلة الزعيم الروسي إلى قائمة المعاقبين ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما أشيع عن "جرائم حرب" ارتكبت، لا سيما في محيط كييف".

وأضاف المقال: "إلا أنه لا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على تلك العقوبات، التي تعد من بين عشرات قرارات حظر السفر وتجميد الأصول التي طالت مؤخرا رجال أعمال وأثرياء وسياسيين ومسؤولين روس مع عائلاتهم".

يتجنب الحديث عن عائلته

كما أوضح مسؤولون أميركيون أيضا، أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية عقوبات على بنات سيد الكرملين هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



يشار إلى أن بوتين يلف حياته العائلية بستار حديدي، ويتجنب الحديث علناً عن عائلته أو بناته. لكن الكرملين كان أعلن سابقا أن لديه ابنتين من زوجته السابقة ليودميلا بوتينا، غير أنه من غير المعروف إن كان لديه أطفال آخرون من امرأة أخرى، لاسيما أن العديد من الشائعات انتشرت خلال السنوات الماضية حول علاقة عاطفية تربطه بلاعبة الجمباز ألينا كاباييفا منذ أكثر من عشر سنوات.



كما أشيع أن لديه توأما منها، على الرغم من نفي كاباييفا لاحقا إنجابها، كما جاء في المقال.

عقوبات

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن أمس أن العقوبات الجديدة المقرر الكشف عنها اليوم هي في جانب منها رد على ما حدث في بلدة بوتشا، شمال غربي كييف. وأوضح أن الإجراءات المنسقة بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة والاتحاد الأوروبي ستستهدف أيضا البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.



كما من شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها دوله السبع والعشرون، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.



إلى ذلك، يعمل التكتل الذي يضم 27 دولة أوروبية، على حظر واردات النفط أيضا، بحسب ما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.