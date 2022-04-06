دولة أوروبية جديدة ترجح احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، بأن إمدادات الطاقة في هنغاريا كانت وستظل آمنة، مشيرا إلى أن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.



وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره الصربي، قال زيجارتو إن هنغاريا ستفي "بالتزامها بالدفع لشركة غازبروم في نهاية أيار المقبل".