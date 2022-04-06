وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي

توفي فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفاد رئيس مجلس الدوما الروسي فلاديمير فولودين اليوم الأربعاء.وكتب فولودين على قناته في "تيليغرام" أن جيرينوفسكي الذي ترأس الكتلة النيابية لحزبه في مجلس الدوما، كان سياسيا بارزا ذا "يفهم عالمنا فهما عميقا ويتمتع بقدرة كبيرة على التنبؤ".وأشار إلى أبعاد شخصية جيرينوفسكي الذي لا يمكن تصور تاريخ تطور النظام السياسي في روسيا المعاصرة من دونه".