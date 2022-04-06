الاتفاق النووي الإيراني: كيف سيتم تجاوز العقبة الأخيرة؟

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منتصف آذار الماضي عن إحراز تقدم كبير في المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن هذا التقدم كان بحاجة إلى فترة استراحة.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار، سافر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران وواشنطن للقاء المفاوضين النوويين الإيرانيين والأميركيين في محاولة للتغلب على النقاط الخلافية المتبقية. كان هناك سببان للتوقف: أولاً، إصرار إيران على قيام الولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو التصنيف الذي أصبح سارياً في عهد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، ثانياً، مطالبة روسيا بأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا لن تؤثر على تجارتها مع طهران. وبحسب ما ورد كانت روسيا راضية عن المطلب الأخير بعدما تم الاتفاق على أن التعاون الروسي الإيراني في إطار الاتفاق النووي لن تعرقله العقوبات الأميركية والأوروبية على موسكو، وبالتالي فإن العقبة المتبقية هي إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قبل المنظمة الإرهابية الأجنبية (FTO)".وبحسب الموقع، "عارض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة - لا سيما إسرائيل والمملكة العربية السعودية - إزالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، بحجة أنه قد يزيد التهديدات الإقليمية من إيران، كما يعارض الجمهوريون في الكونغرس الأميركي مثل هذه الخطوة. أما بالنسبة للحكومة الإيرانية، فهذه القضية هي خط أحمر.كرر المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي مؤخرًا أن واشنطن ستبقي على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني حتى لو شُطبت المنظمة في النهاية".

وبحسب الموقع، "هناك نوعان من الاعتبارات ذات الصلة هنا. بدون مشاركة "الحرس الثوري" لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع إيران حول الأزمات الإقليمية. إنها حجة حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن لشطب الحرس الثوري الإيراني من أجل تسهيل الحوار الثنائي حول القضايا الإقليمية. قال الجنرال كينيث ماكنزي، الرئيس المنتهية ولايته للقيادة المركزية الأميركية وهو الذي نفذ الأمر بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في كانون الثاني 2020، لصحيفة واشنطن بوست مؤخرًا "إننا بحاجة إلى إيجاد تسوية مع إيران في المستقبل". علاوة على ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مؤخرًا إلى أنه بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، "ارتفع عدد الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران بنسبة 400٪" بين عامي 2019 و2020. وقال للصحافيين "جاء ذلك رداً على الانسحاب من الاتفاق النووي وتصنيف الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية وقتل الجنرال سليماني"."وتابع الموقع، "لكن إدارة بايدن ستكون في موقف صعب للدفاع عن نفسها من الضغوط السياسية الداخلية بشأن قرار الشطب بعد أن هددت إيران بالثأر لمقتل جنرالاتها. كان اغتيال سليماني انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، والذي ردت عليه إيران بسرعة بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق. لحل هذه العقبة، يتمثل أحد الخيارات في أن تعتذر إدارة بايدن للحكومة الإيرانية عن اغتيال ترامب غير القانوني، وأن تتعهد واشنطن وطهران بالالتزام بمبدأ عدم التدخل وعدم استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين يحتاجون إلى التزام إيران بالتعاون في خفض التصعيد في المنطقة. وافقت إيران ضمنيًا بالفعل على خفض التصعيد، لكنها لا تستطيع ربط هذه المسألة بالاتفاق النووي، خوفًا من أن تلقي الحملة ضد إيران في واشنطن والمنطقة باللوم على طهران في أي حادث جديد، وتضغط على الولايات المتحدة للتخلي عن الاتفاقية مرة أخرى".وبحسب الموقع، "جدد وزير الخارجية القطري، هذا الأسبوع، أهمية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مشيرا إلى ضرورة اتفاق بشأن الأمن الشامل في المنطقة. منذ نهاية الحرب الإيرانية العراقية في عام 1988، دعت جميع الحكومات في إيران، من المعتدلة إلى المحافظة، إلى وقف تصعيد التوترات الإقليمية واقترحت إنشاء نظام إقليمي للأمن والتعاون الجماعي في الخليج. لإحراز تقدم، يجب إحياء الاتفاق النووي والبدء في حوار جاد حول هيكل أمني إقليمي يعزز الأمن للجميع من خلال معايير ومبادئ مشتركة، مثل المساواة في السيادة بين الدول؛ الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها؛ وتوفير حل سلمي للنزاع، وحرمة الحدود، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يوفر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 إطارًا عمليًا لحل القضايا العالقة بين إيران وجيرانها في الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية. من شأن ترتيب الأمن الجماعي أن يساعد في محاربة الإرهاب والطائفية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، من بين الاهتمامات المشتركة الأخرى. ستكون الخطوة الأولى هي الوقف الفوري للخطاب والدعاية العدائية، ثم تشكيل منتدى حوار إقليمي لمناقشة القضايا الأمنية. يمكن للمفاوضات بين إيران والدول المجاورة أن تنجح إذا كانت أهدافها السياسية متوافقة، وتتجنب فوز طرف على حساب خسارة طرف آخر. سيحتاج نظام الأمن والتعاون الشامل أيضًا إلى تدابير لبناء الثقة، مثل الزيارات العسكرية، والإخطار المسبق بالمناورات العسكرية، والشفافية في مشتريات الأسلحة، وتخفيض النفقات العسكرية، واتفاقات عدم الاعتداء، وفرق العمل المشتركة لإدارة الأزمات، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل. الالتزام بهذه المبادئ يمكن أن يعالج مخاوف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية".