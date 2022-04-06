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الدفاع الروسية: عملية تبادل الأسرى توقفت بسبب تعطيلها من قبل الجانب الأوكراني

Lebanon 24
06-04-2022 | 13:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني توقفت بسبب تعطيلها من قبل الجانب الأوكراني.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم وضع قائمة من 251 جنديا لإتمام عملية التبادل، ثم جرى تخفيض هذا العدد ها مرارا في وقت سابق، حتى اقتصرت القائمة في نهاية الأمر على 35 اسما. لكن الجانب الأوكراني رفض إجراء العملية صباح اليوم دون تقديم تفسير لذلك، على الرغم من أن الجانب الروسي قد أوصل 51 أوكرانيا إلى مكان إجراء عملية التبادل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد إن لدى الجانب الروسي كل الأسباب للاعتقاد بأنه ليس كل شيء على ما يرام مع الجنود الروس الأسرى.
وجاء في نص البيان أن روسيا تتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقيادات ألمانيا وتركيا وفرنسا كي تطالب السلطات الأوكرانية بأن تضمن فوريا وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس ليتحقق من ظروف احتجازهم.
المصدر: روسيا اليوم
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