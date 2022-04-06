إیران تستأنف إنتاج الغاز من حقل "سلمان" المشترك مع الإمارات

أكدت شركة النفط البحرية الإيرانية أنه بعد إصلاح خط أنابيب الغاز المتضرر من حقل سلمان إلى جزيرتي سيري وعسلوية سيتم استئناف إنتاج الغاز ونقله من هذا الحقل المشترك خلال الشهر المقبل.

وأوضح أمير سالاري، مدير الإنتاج في شركة النفط البحرية الإيرانية، قائلا: "بسبب انخفاض الضغط في خط أنابيب 30 بوصة لنقل الغاز من حقل سلمان (المشترك مع الإمارات) إلى جزيرة سيري ، في 17 نوفمبر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لاستكشاف العطل وإصلاحه والتفتيش، والتي على الرغم من ارتفاع عمق المياه (حوالي 60 مترا) باستخدام مرافق ومعدات الغوص العميق، تم تحديد أن خط الأنابيب قد تضرر على بعد 68 كيلومترا من منصة KPP وتحتاج إلى تصليح كبير و تم اتخاذ القرارات اللازمة لبدء التصليح".وتابع: "بالنظر إلى التاريخ والتصليحات السابقة لخط الأنابيب الحالي والأضرار التي لحقت به يجري التخطيط لإنشاء خط أنابيب بديل".يشار إلى أنه يتم استخراج حوالي 160 مليون قدم مكعب من غاز حقل سلمان يوميا عبر منصة "KPP" ونقلها إلى جزيرة سيري عبر خط أنابيب 30 بوصة بطول 145 كيلومتر، ويتم إرسال الغاز المستلم في هذه الجزيرة عبر خط أنابيب 32 بوصة بطول 300 كيلومتر إلى عسلوية وبارس جنوبي.