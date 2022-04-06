بلينكن: سنمد أوكرانيا بـ10 منظومات "جافلن" مقابل كل دبابة روسية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن تنوي إمداد حكومة أوكرانيا بعدد كبير من منظومات "جافلن" المضاد للدروع يتجاوز بـ10 أضعاف عدد الدبابات الروسية في أراضي هذا البلد.وقال بلينكن اليوم الأربعاء، في حوار مع شبكة NBC، ردا على سؤال عن تصدير الولايات المتحدة منظومات "جافلن" الصاروخية إلى كييف: "قدمت أو ستقدم قريبا الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها 10 منظومات مضادة للدروع (إلى كييف) لكل دبابة روسية في أوكرانيا".ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الخارجية الأميركية والبنتاغون أمس عن تقديم واشنطن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف تصل قيمتها 100 مليون دولار، بما فيها منظومات مضادة للدروع.وأشار بلينكن إلى أن حزمة المساعدات الأخيرة (وهي السادسة منذ آب الماضي) تأتي في خطوة طارئة تستهدف تلبية احتياجات الحكومة الأوكرانية إلى المزيد من المنظومات المضادة للدروع.وإجمالا، صدرت الولايات المتحدة إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 من شباط الماضي أسلحة ومعدات عسكرية تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.7 مليار دولار.وكانت روسيا قد حذرت من وقوع جزء أكبر من هذه الأسلحة في أيدي "لصوص ونازيين وإرهابيين ومجرمين"، مشددة على أن أي صادرات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لقواتها.