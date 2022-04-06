بايدن يندد بـ"جرائم حرب كبيرة" في أوكرانيا

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بـ"جرائم حرب كبيرة" متحدثا عن "الجثث التي تركت في الشوارع بعد انسحاب الروس" و"إعدام مدنيين بدم بارد" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقال خلال مؤتمر نقابي في واشنطن "ما يحدث لا يصنف أقل من جرائم حرب كبيرة."وأضاف الرئيس الأميركي: "على الدول المسؤولة أن تتعاون لمحاسبة المسؤولين" عن ارتكابها، متعهدا "خنق التنمية الاقتصادية لروسيا لسنوات".وانسحبت القوات الروسية من بوتشا مخلفة وراءها أعدادا كبيرة من الجثث في الشوارع تسببت بصدمة هائلة.واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا، لكن الكرملين نفى أن يكون أقدم على ذلك معتبرا أن كييف "فبركت" هذه الصور والمشاهد.واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية، تقف وراء "الاستفزازات السافرة" في مدينة بوتشا.من جهتها، قالت الحكومة الألمانية، إن الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية الشهر الماضي لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قدمت أدلة قوية ضد إنكار موسكو ضلوع القوات الروسية في تلك الجرائم.وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت للصحافيين إن "تقييم صور الأقمار الاصطناعية" قاد برلين إلى استنتاج أن "التصريحات الروسية" بأن صور القتلى المدنيين "كانت مفبركة أو أن لا يد لها في جرائم القتل، في رأينا غير مدعّمة".وأوضح "هناك تحليلات لصور أقمار اصطناعية التقطت بين 10 و18 آذار 2020 تظهر أن الجثث في بوتشا كانت هامدة في المكان منذ 10 آذار على الأقل. وتشير دلائل موثوقة إلى أنه بين 7 آذار و30 منه، كانت القوات الروسية موجود في المنطقة".وأضاف "وبالتالي فإن الاغتيالات المستهدفة التي نفّذتها وحدات من القوات المسلحة وقوات الأمن الروسية، دليل على أن الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين قَبِل أقلّه بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب من أجل تحقيق أهدافه".من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمام النواب الأربعاء إن "تأكيدات روسيا... بأن تلك المشاهد مفبركة تنقلب على من ينشر هذه الأكاذيب".وأضاف "قتل مدنيين جريمة حرب (...) يجب محاسبة مرتكبيها وداعميها" مشيرا إلى أنه يؤيد مبدأ إجراء تحقيق مستقل.