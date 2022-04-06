عربي-دولي

الكشف عن مجزرة في أول بلدة قصفها الروس بالطائرات في أوكرانيا

Lebanon 24
06-04-2022 | 18:58
A-
A+
Doc-P-939584-637848936266521101.jpg
Doc-P-939584-637848936266521101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتزايد المؤشرات على أنّ المجزرة الوحشية في بوتشا، التي يعتقد أن الجيش الروسي قام بها خلال انسحابه من محيط العاصمة الأوكرانية كييف بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها، قد لا تكون فريدة من نوعها، وأنّ بلدات ومناطق أخرى قد تكون شهدت ما هو أفظع من ذلك.
وأكد مسؤولون أوكرانيون أن عشرات الأشخاص الذين كانوا يحتمون في الأقبية أو الشقق في مدينة بوروديانكا بالقرب من العاصمة كييف، في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.
وقال القائم بأعمال عمدة المدينة، جورجي يركو: "نعتقد أن أكثر من 200 شخص ماتوا".
وأضاف أندريه زيوزكو، وهو واقف أمام منزل والدته المهدم: "قُصف منزل أمي. لا يمكنني العثور عليها". وأشار إلى أنه لا يعرف أين كانت والدته وقت سقوط القنابل، كانت في شقتها أو في الملجأ.
خلف منزل زيوزكو، وقفت سيدتان تراقبان بينما نزل زوجاهما إلى الطابق السفلي. وقالت تانيا هاتشنيكوفا (36 سنة)، إن زوجها كان يحاول العثور على والديه اللذين يعيشان في المبنى السكني.
وأضافت السيدتان أن ما يصل إلى 20 شخصا كانوا يعيشون في المبنى عندما تم قصفه ولم يتم العثور عليهم بعدها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدمار الذي خلفته القوات الروسية وراءها مروع، حيث انهارت وتضررت الكثير من المباني في المدينة. وقال السكان إن 4 مبانٍ سكنية انهارت في القصف وتحطمت حتى وصلت إلى مستوى الأرض.
وانسحبت القوات الروسية من مدينة بوروديانكا خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت من أولى المدن التي قصفتها الطائرات الروسية.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، إنّ "بوتشا ليست الأسوأ. كلّ من يزُر مدينة بوروديانكا يقُل إنّ الوضع هناك أسوأ".
أما رئيس الإدارة العسكرية المحلية بضاحية هوستوميل في كييف، تاراس دومينكو، فأكد أن نحو 400 من سكان الضاحية في عداد المفقودين.
وزار وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، بوتشا، أمس، حيث أكّد للصحافيين أنّ عشرات الجثث لاتزال في المنازل، وفي الغابات المحيطة بالمدينة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-04-07
03:00 | 2022-04-07
02:34 | 2022-04-07
02:30 | 2022-04-07
02:29 | 2022-04-07
02:26 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website