الحرب الروسية الاوكرانية..خمسة آلاف قتيل في مدينة ماريوبول بينهم عشرات الأطفال

قال عمدة ماريوبول، فاديم بويشينكو، الأربعاء، إن عدد الذين قتلوا في المدينة يتجاوز 5000 شخص، ناهيك عما جمعته السلطات الأوكرانية من أدلة على "الفضائع" التي ارتكبتها القوات الروسية في ضواحي كييف.وكشف بويشينكو أن من بين القتلى 210 أطفال، مضيفا أن "القوات الروسية قصفت مستشفيات بينها مستشفى أحرق فيه 50 شخصا حتى الموت".وأوضح أن أكثر من 90 في المئة من البنية التحتية للمدينة دمرت، وتسببت الهجمات على المدينة الاستراتيجية الجنوبية المطلة على بحر آزوف في قطع الغذاء والماء والوقود والأدوية ودمرت المباني.وقال مسؤولون دفاعيون بريطانيون إن "160 ألف شخصا ما زالوا محاصرين في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 430 ألفا. حيث تحاول قافلة إغاثة إنسانية برفقة الصليب الأحمر منذ أيام الوصول إلى المدينة من دون جدوى".وفي حال الاستيلاء على ماريوبول ستؤمن روسيا ممرا بريا مستمرا إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.وواصلت السلطات الأوكرانية جمع القتلى في البلدات المدمرة خارج العاصمة، حيث قتلت القوات الروسية المدنيين بشكل عشوائي قبل أن تنسحب من هذه المناطق خلال الأيام الماضية، حيث تم العثور على 410 جثث لمدنيين على الأقل.