19
o
بيروت
31
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الحرب الروسية الاوكرانية..خمسة آلاف قتيل في مدينة ماريوبول بينهم عشرات الأطفال
Lebanon 24
07-04-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عمدة ماريوبول، فاديم بويشينكو، الأربعاء، إن عدد الذين قتلوا في المدينة يتجاوز 5000 شخص، ناهيك عما جمعته السلطات الأوكرانية من أدلة على "الفضائع" التي ارتكبتها القوات الروسية في ضواحي كييف.
وكشف بويشينكو أن من بين القتلى 210 أطفال، مضيفا أن "القوات الروسية قصفت مستشفيات بينها مستشفى أحرق فيه 50 شخصا حتى الموت".
وأوضح أن أكثر من 90 في المئة من البنية التحتية للمدينة دمرت، وتسببت الهجمات على المدينة الاستراتيجية الجنوبية المطلة على بحر آزوف في قطع الغذاء والماء والوقود والأدوية ودمرت المباني.
وقال مسؤولون دفاعيون بريطانيون إن "160 ألف شخصا ما زالوا محاصرين في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 430 ألفا. حيث تحاول قافلة إغاثة إنسانية برفقة الصليب الأحمر منذ أيام الوصول إلى المدينة من دون جدوى".
وفي حال الاستيلاء على ماريوبول ستؤمن روسيا ممرا بريا مستمرا إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.
وواصلت السلطات الأوكرانية جمع القتلى في البلدات المدمرة خارج العاصمة، حيث قتلت القوات الروسية المدنيين بشكل عشوائي قبل أن تنسحب من هذه المناطق خلال الأيام الماضية، حيث تم العثور على 410 جثث لمدنيين على الأقل.
وفي تطورات أخرى، تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لفرض عقوبات جديدة على الكرملين بسبب ما وصف بـ"جرائم الحرب".
وأكملت روسيا انسحاب جميع قواتها الذين يقدر عددهم بـ 24 ألف جندي من منطقتي كييف وتشرنيهيف في الشمال، وأرسلتهم إلى بيلاروس أو روسيا بهدف إعادة التزود بالإمدادات، وربما العودة للقتال في القتال شرقي البلاد، وفق ما أكد مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه.
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذر من أن موسكو تحشد الآن التعزيزات وتحاول التوغل في عمق شرقي البلاد، حيث أكد الكرملين إن هدفه هو "تحرير" دونباس.
وقال زيلينسكي بعد ستة أسابيع من الحرب "إن مصير أرضنا وشعبنا يتقرر. نحن نعلم ما الذي نقاتل من أجله".
وحثت السلطات الأوكرانية الأشخاص الذين يعيشون في دونباس على إخلاء مناطقهم قبل هجوم روسي وشيك، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت.
نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك قالت "لاحقا سيتعرض الناس للنيران، ولن نتمكن من فعل أي شيء لمساعدتهم".
وقال مسؤول غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " إن الأمر سيستغرق من القوات الروسية المتضررة بالمعارك ما يصل إلى شهر لإعادة تجميع صفوفها لشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
نائب يترك البلاد ويهاجر
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
10:30 | 2022-04-06
06/04/2022 10:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
04:14 | 2022-04-06
06/04/2022 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
05:00 | 2022-04-06
06/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
06/04/2022 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-04-07
ما هو تأثير "مذبحة بوتشا" على أوكرانيا؟
03:00 | 2022-04-07
بعد قرار المحكمة الأوروبية.. علاء مبارك: المعركة انتهت
02:34 | 2022-04-07
تركيا تستعد لتسليم ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية
02:30 | 2022-04-07
السعودية تعلن موقفها من قرار الرئيس اليمني.. وتحث على "التفاوض" مع الحوثيين
02:29 | 2022-04-07
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
02:26 | 2022-04-07
كندا تستدعي السفير الروسي لإطلاعه على صور قتلى بوتشا
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
07/04/2022 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
07/04/2022 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact