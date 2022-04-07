عربي-دولي

الحرب الروسية الاوكرانية..خمسة آلاف قتيل في مدينة ماريوبول بينهم عشرات الأطفال

Lebanon 24
07-04-2022 | 00:00
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قال عمدة ماريوبول، فاديم بويشينكو، الأربعاء، إن عدد الذين قتلوا في المدينة يتجاوز 5000 شخص، ناهيك عما جمعته السلطات الأوكرانية من أدلة على "الفضائع" التي ارتكبتها القوات الروسية في ضواحي كييف.

وكشف بويشينكو أن من بين القتلى 210  أطفال، مضيفا أن "القوات الروسية قصفت مستشفيات بينها مستشفى أحرق فيه 50 شخصا حتى الموت".

وأوضح أن أكثر من 90 في المئة من البنية التحتية للمدينة دمرت، وتسببت الهجمات على المدينة الاستراتيجية الجنوبية المطلة على بحر آزوف في قطع الغذاء والماء والوقود والأدوية ودمرت المباني.

وقال مسؤولون دفاعيون بريطانيون إن "160 ألف شخصا ما زالوا محاصرين في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 430 ألفا. حيث تحاول قافلة إغاثة إنسانية برفقة الصليب الأحمر منذ أيام الوصول إلى المدينة من دون جدوى".

وفي حال الاستيلاء على ماريوبول ستؤمن روسيا ممرا بريا مستمرا إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وواصلت السلطات الأوكرانية جمع القتلى في البلدات المدمرة خارج العاصمة، حيث قتلت القوات الروسية المدنيين بشكل عشوائي قبل أن تنسحب من هذه المناطق خلال الأيام الماضية، حيث تم العثور على 410 جثث لمدنيين على الأقل.
 
وفي تطورات أخرى، تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لفرض عقوبات جديدة على الكرملين بسبب ما وصف بـ"جرائم الحرب".

وأكملت روسيا انسحاب جميع قواتها الذين يقدر عددهم بـ 24 ألف جندي من منطقتي كييف وتشرنيهيف في الشمال، وأرسلتهم إلى بيلاروس أو روسيا بهدف إعادة التزود بالإمدادات، وربما العودة للقتال في القتال شرقي البلاد، وفق ما أكد مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه.

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذر من أن موسكو تحشد الآن التعزيزات وتحاول التوغل في عمق شرقي البلاد، حيث أكد الكرملين إن هدفه هو "تحرير" دونباس.

وقال زيلينسكي بعد ستة أسابيع من الحرب "إن مصير أرضنا وشعبنا يتقرر. نحن نعلم ما الذي نقاتل من أجله".

وحثت السلطات الأوكرانية الأشخاص الذين يعيشون في دونباس على إخلاء مناطقهم قبل هجوم روسي وشيك، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت.

نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك قالت "لاحقا سيتعرض الناس للنيران، ولن نتمكن من فعل أي شيء لمساعدتهم".

وقال مسؤول غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " إن الأمر سيستغرق من القوات الروسية المتضررة بالمعارك ما يصل إلى شهر لإعادة تجميع صفوفها لشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا".
المصدر: الحرة
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