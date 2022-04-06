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عربي-دولي
قناصة أوكرانية مجهولة تحولت إلى رمز للمقاومة!
Lebanon 24
06-04-2022
|
23:38
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أثارت قصة إحدى القناصات الأوكرانيات المجهولة إعجاب الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومتابعي الأحداث الأخيرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد أن تحولت إلى رمز للمقاومة وأيقونة لجذب المقاتلين الأوكرانيين ضد القوات الروسية، بسبب شجاعتها وكلماتها المؤثرة.
هوية المرأة غير معروفة
وعُرفت تلك القناصة التي لا يعلم أحد هويتها، باسم «الفحم»، نظرا لشجاعتها خلال العمليات العسكرية الروسية، ومحاولتها لقتال القوات الروسية، وفقا لنا نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، انضمت تلك المقاتلة إلى المشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017، وخاضت حروبا كثيرة ضد القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتن في شرق البلاد، والتي كانت تقاتل كأنها ذئب يفترس ضحيته دون رحمة .
واشتهرت البطلة المقاتلة، عقب مقاطع فيديو أخيرة نشرت لها خلال دعواتها التحفيزية إلى القوات الأوكرانية على خط النار، والتي ظهرت خلالها وهي تضع «إسكارف» على وجهها حتى تخفي ملامحها، قائلة : «هؤلاء الروس يفعلون بنا ما لم يفعله الفاشيون»، مطالبة القوات الأوكرانية بضرورة التماسك لمواجهة من أسمتهم بالعفاريت، حتى هزيمتهم وإخراجهم من بلادها، متعهدة بمواصلة قتالهم حتى آخر نفس ،وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.
شُبهت بـ«سيدة الموت»
ونظرا لشجاعتها ومواقفها القتالية، قام العديد من الأوكرانيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيها بـ«القناصة الأسطورية» ليودميلا بافليشنكو، وهي التي صُنفت بأشجع امرأة في أوكرانيا والعالم أيضا، بعد أن تمكنت من قتل 309 نازيين في الحرب العالمية الثانية، ما أهلها للحصول على لقب «سيدة الموت».
وبحسب «سكاي نيوز»، فإن «بافليشنكو» تعد أقوى وأمهر قناصة على الإطلاق، حيث احتفي بها الاتحاد السوفيتي وطبع صورتها على الطوابع البريدية، كما حصدت جائزة «بطلة الاتحاد السوفيتي»، وصنع فيلم روائي طويل عن حياتها وبطولاتها عام 2015.
المصدر: الوطن
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