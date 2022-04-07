"بادرة غير ودية"... روسيا تحذر من يصوت على تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان

حذرت روسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان سيعتبر "بادرة غير ودية" لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.

كانت الولايات المتحدة قد قالت الاثنين إنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في المجلس بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا.ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على الإجراء غدا الخميس .ويمكن لأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت تعليق عضوية بلد ما لارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.وحثت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة الدول على "التحدث علنا ضد القرار المناهض لروسيا". ولم يتضح على الفور عدد الدول التي تلقت المذكرة.وجاء في المذكرة "من الجدير بالذكر أنه ليس فقط دعم مثل هذه المبادرة، ولكن أيضا الموقف المحايد في التصويت (الامتناع أو عدم المشاركة) سيعتبر بادرة غير ودية".وأشارت المذكرة إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيؤخذ موقف كل دولة في الاعتبار في تطوير العلاقات الثنائية وفي العمل على القضايا المهمة بالنسبة لها في إطار عمل الأمم المتحدة".وامتنعت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة عن التعليق على المذكرة لأنها لم تكن علنية. وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي يضم 47 بلدا.