في سابقة من نوعها ...ألمانيا تقرر شراء طائرات مسيّرة مسلحة

وافقت لجنة الدفاع في البرلمان الألماني على اقتناء طائرات مسيّرة مسلحة، وهي سابقة في ألمانيا التي قررت زيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصرح مصدر برلماني لوكالة فرانس برس أن اللجنة وافقت على شراء 140 طائرة مسيّرة إسرائيلية الصنع من طراز "هيرون تي بي".



وتخطط وزارة الدفاع لاستخدام 60 منها للتدريب و80 أخرى "للاستخدام العملاني"، بحسب المشروع الذي أقرته اللجنة.





تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 152,6 مليون يورو، وينتظر أن تسلم المعدات في غضون عامين.



وستستخدم الطائرات المسيّرة المسلحة خصوصا "للمساهمة في حماية العسكريين العاملين في الخارج"، بحسب الوثيقة التي أعدتها وزارة الدفاع.



وكانت ألمانيا قررت عام 2018 شراء طائرات مسيّرة من طراز "هيرون تي بي"، لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة أولاف شولتس الذي كان آنذاك عضوا في تحالف الحاكم، عارض الأمر متسببا في إحباط المشروع.



لكن بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيش، شهدت ألمانيا منعطفا تاريخيا في نهاية فبراير بسبب الحرب في أوكرانيا الذي كان بمثابة نداء صحوة.