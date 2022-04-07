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بعد قرار المحكمة الأوروبية.. علاء مبارك: المعركة انتهت

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:00
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بعد أن قرَّرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته، علق علاء مبارك، قائلا إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أكدت أن العقوبات التي كانت مفروضة على والده وأسرته غير قانونية.
 
المصدر: العربية
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