واشنطن "حذفت سرا" البرامج الإلكترونية الضارة في جميع أنحاء العالم

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها حذفت سرا برامج ضارة من شبكات الكمبيوتر حول العالم بالأسابيع الأخيرة، في خطوة "لاستباق" الهجمات الإلكترونية الروسية، وإرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون أميركيون من أن روسيا قد تحاول "ضرب البنية التحتية الأميركية الحيوية"، بما في ذلك شركات مالية وخطوط أنابيب والشبكة الكهربائية، ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.وساعدت البرمجيات الخبيثة روسيا على إنشاء شبكات من "أجهزة الكمبيوتر الخاصة وتختوي على برامج ضارة" (بوت نت)، والتي يتم التحكم فيها من قبل (G.R.U)، وهو ذراع المخابرات للجيش الروسي.وتشير الصحيفة إلى أن البرامج الضارة لها عدة استخدامات، حيث يمكن استخدامها في كل شيء بدءا من "المراقبة" وحتى "الهجمات المدمرة".وقال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تنتظر حتى وقوع هجمات، بل تصرفت بناء على "أوامر محكمة سرية في الولايات المتحدة، ومساعدة حكومات في جميع أنحاء العالم، ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي F.B.I"، حيث تم "قطع الشبكات من وحدات التحكم الخاصة بذراع المخابرات للجيش الروسي GRU".وقال غارلاند: "لحسن الحظ ، تمكنا من تعطيل هذه الشبكات قبل استخدامها".وتشير الصحيفة إلى أن أوامر المحكمة سمحت للـ "أف بي آي" بالدخول إلى شبكات شركات محلية، وإزالة البرامج الضارة، أحيانا بدون علم إدارة الشركة.