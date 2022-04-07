وسط تحذير روسي.. أوكرانيا تطالب الناتو بتزويدها بأسلحة

طالبت أوكرانيا، الخميس، حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"، بحسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها، فيما حذرت موسكو من تلك الخطوة التي من شأنها "تصعيد الصراع" الدائر منذ 24 شباط.وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر وتجنّبنا دمارا أكبر".وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو قد عقدوا اجتماعا في بروكسل بشأن تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا.وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن بعض الحلفاء يقدمون بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة المتطورة لأوكرانيا، مع توقعات بأن يقدم وزراء الخارجية المزيد من الالتزامات بشأن كيفية دعم الناتو لأوكرانيا بشكل أكبر.في المقابل، أوضح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دشاباروف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أن تكثيف دول الناتو للدعم العسكري لأوكرانيا بإرسالها المزيد من الذخيرة والأسلحة الثقيلة "لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع".وأفادت صحيفة "ذا تايمز" The Times أن بريطانيا تضع خططا لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، مع إعلان البلاد عن مزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، في الأيام المقبلة.