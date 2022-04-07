عربي-دولي

وسط تحذير روسي.. أوكرانيا تطالب الناتو بتزويدها بأسلحة

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:18
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طالبت أوكرانيا، الخميس، حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"، بحسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها، فيما حذرت موسكو من تلك الخطوة التي من شأنها "تصعيد الصراع" الدائر منذ 24 شباط.

وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر وتجنّبنا دمارا أكبر".

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو قد عقدوا اجتماعا في بروكسل بشأن تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن بعض الحلفاء يقدمون بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة المتطورة لأوكرانيا، مع توقعات بأن يقدم وزراء الخارجية المزيد من الالتزامات بشأن كيفية دعم الناتو لأوكرانيا بشكل أكبر.

في المقابل، أوضح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دشاباروف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أن تكثيف دول الناتو للدعم العسكري لأوكرانيا بإرسالها المزيد من الذخيرة والأسلحة الثقيلة "لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" The Times أن بريطانيا تضع خططا لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، مع إعلان البلاد عن مزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، في الأيام المقبلة.
وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدر دفاعي، سيتم تجريد المركبات المدرعة من المعدات الحساسة، كما سيتم إرسال قوات بريطانية إلى دولة مجاورة لأوكرانيا لإجراء التدريبات.

يأتي ذلك فيما حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء المهتمة بالتحقيق في مجازر محتملة في أوكرانيا بالإنضمام الى التحقيق المشترك الذي تدعمه وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست"، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل المعلومات.

المفوضية أعربت عن دعمها الكامل بتوفير المال والخبراء والمعدات التي يمكنها دعم مسار التحقيقات.
وفُتحت تحقيقات وطنيّة في ثمانية بلدان أوروبية، هي فرنسا وتشيكيا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا والسويد وإسبانيا.

كما تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من قبل بولندا وليتوانيا، بالتعاون مع أوكرانيا وبدعم من "يورودجاست".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند "نشجّع الدول الأعضاء الأخرى التي فتحت تحقيقات على الانضمام إلى" هذا الفريق "لتمكين المدّعين العامّين من تبادل المعلومات والعمل معاً بأكثر الطرق فعاليّة".
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