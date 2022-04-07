19
o
بيروت
31
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وسط تحذير روسي.. أوكرانيا تطالب الناتو بتزويدها بأسلحة
Lebanon 24
07-04-2022
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت أوكرانيا، الخميس، حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"، بحسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها، فيما حذرت موسكو من تلك الخطوة التي من شأنها "تصعيد الصراع" الدائر منذ 24 شباط.
وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر وتجنّبنا دمارا أكبر".
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو قد عقدوا اجتماعا في بروكسل بشأن تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن بعض الحلفاء يقدمون بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة المتطورة لأوكرانيا، مع توقعات بأن يقدم وزراء الخارجية المزيد من الالتزامات بشأن كيفية دعم الناتو لأوكرانيا بشكل أكبر.
في المقابل، أوضح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دشاباروف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء أن تكثيف دول الناتو للدعم العسكري لأوكرانيا بإرسالها المزيد من الذخيرة والأسلحة الثقيلة "لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع".
وأفادت صحيفة "ذا تايمز" The Times أن بريطانيا تضع خططا لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، مع إعلان البلاد عن مزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، في الأيام المقبلة.
وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدر دفاعي، سيتم تجريد المركبات المدرعة من المعدات الحساسة، كما سيتم إرسال قوات بريطانية إلى دولة مجاورة لأوكرانيا لإجراء التدريبات.
يأتي ذلك فيما حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء المهتمة بالتحقيق في مجازر محتملة في أوكرانيا بالإنضمام الى التحقيق المشترك الذي تدعمه وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست"، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل المعلومات.
المفوضية أعربت عن دعمها الكامل بتوفير المال والخبراء والمعدات التي يمكنها دعم مسار التحقيقات.
وفُتحت تحقيقات وطنيّة في ثمانية بلدان أوروبية، هي فرنسا وتشيكيا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا والسويد وإسبانيا.
كما تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من قبل بولندا وليتوانيا، بالتعاون مع أوكرانيا وبدعم من "يورودجاست".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند "نشجّع الدول الأعضاء الأخرى التي فتحت تحقيقات على الانضمام إلى" هذا الفريق "لتمكين المدّعين العامّين من تبادل المعلومات والعمل معاً بأكثر الطرق فعاليّة".
تابع
الأكثر قراءة
نائب يترك البلاد ويهاجر
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
10:30 | 2022-04-06
06/04/2022 10:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
04:14 | 2022-04-06
06/04/2022 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
05:00 | 2022-04-06
06/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
06/04/2022 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-04-07
ما هو تأثير "مذبحة بوتشا" على أوكرانيا؟
03:00 | 2022-04-07
بعد قرار المحكمة الأوروبية.. علاء مبارك: المعركة انتهت
02:34 | 2022-04-07
تركيا تستعد لتسليم ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية
02:30 | 2022-04-07
السعودية تعلن موقفها من قرار الرئيس اليمني.. وتحث على "التفاوض" مع الحوثيين
02:29 | 2022-04-07
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
02:26 | 2022-04-07
كندا تستدعي السفير الروسي لإطلاعه على صور قتلى بوتشا
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 10:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
07/04/2022 10:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
07/04/2022 10:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact