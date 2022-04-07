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كندا تستدعي السفير الروسي لإطلاعه على صور قتلى بوتشا

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:26
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أعلنت كندا، أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور "المروعة" للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، لصحافيين في بروكسل قبيل مشاركتها في اجتماع لحلف شمال الأطلسي "لقد أصدرت تعليمات لنائبي باستدعاء سفير روسيا في أوتاوا للتأكد من إطلاعه على صور ما حدث في بوتشا".

ووفقا للمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا فقد تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا ومناطق أخرى من منطقة كييف انسحبت منها مؤخراً القوات الروسية.

ونفى الجيش الروسي الاتهامات التي وجهتها له السلطات الأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكداً أن الأمر برمته مجرد "فبركات" من جانب كييف.

وأكدت الوزيرة الكندية أن بلادها ستفرض قريباً عقوبات إضافية على روسيا.

وقالت جولي إن "هدفنا هو خنق النظام الروسي".

وأرسلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفدرالية) بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لجمع عناصر أدلة محتملة على جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الفريق سيساهم في "ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة".

وشددت على أن "ما رأيناه في بوتشا لا يمكن أن يمر دون عقاب".
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