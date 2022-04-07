ما هو تأثير "مذبحة بوتشا" على أوكرانيا؟

طرأ على الوضع في أوكرانيا وكذلك على رئيسها، فولوديمير زيلينسكي، بعض التغييرات الطفيفة في الفترة الزمنية الأخيرة. ولكن من دون مراقبة واستيعاب كافيين لهذه التغييرات، يصبح فهم الأسباب والسياقات الكامنة خلف هذه الظروف الحالية أمرا صعبا.

وبحسب موقع "مودرن ديبلوماسي" الأوروبي، "إن القضية الملحة بالنسبة لأوكرانيا الآن هي فتح آفاق جديدة لكسب المزيد من الدعم والمساعدة العسكرية من أوروبا والعالم. فمع هزيمة الجيش الروسي في معركة كييف وانسحابه منها، يسير الجانب الأوكراني قدماً مستعيداً مدينة تلو أخرى. هذا الأمر، دفع بالعالم للتركيز على المفاوضات وإرساء السلام. لا تزال أوكرانيا تريد القتال وتنوي استعادة المزيد من الأراضي، لكن ألمانيا وفرنسا وحتى البعض في الولايات المتحدة بدأوا السعي من أجل السلام. وبهذا، فإنهم يضغطون على أوكرانيا بشكل خاص، وهو السيناريو الذي دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ملاحظة أن مفاوضات السلام يجب أن تتم من قبل الأوكرانيين. من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المملكة المتحدة العضو في حلف شمال الأطلسي ودولة الاتحاد الأوروبي السابقة التي تقدم دعمًا واضحًا وإيجابيًا لأوكرانيا، فإن الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة ألمانيا وفرنسا، اللتان كانتا سلبيتين للغاية في الماضي، أصبحتا الآن أكثر سلبية من أي وقت مضى في ما يتعلق بمسألة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. غالبًا ما يخاف السياسيون المخضرمون من روسيا، ولذلك لم يتم إطلاق موجة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن العقوبات ضد روسيا حتى الآن".

وأضاف الموقع، "إذا أخذنا ألمانيا كمثال، فقد رفضت بشكل مباشر طلب أوكرانيا لمركبات المشاة "ماردر"، مدعية أن ارسال ناقلات الجند المدرعة هذه يتناقض مع التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو). حتى عندما طلب وزير الدفاع الاتحادي الألماني من ألمانيا عدم استخدام النفط والغاز الروسي بسبب الحرب، عارضه الحزب الحاكم بشدة. في حالة إسرائيل، فإن ما يسمى بحليف الولايات المتحدة، من الماضي إلى الحاضر، عارض دائمًا السياسات الأميركية، والآن يكاد يكون حليفًا موثوقًا لروسيا. منعت إسرائيل الآن أوكرانيا من استخدام برنامج "بيغاسوس" الخاص بها للتجسس على روسيا. بل إنها منعت الدول الأخرى من إمداد أوكرانيا بأي أسلحة إسرائيلية الصنع. لقد أصبح العالم أكثر سلبية، وهذا بالتأكيد سيكون مفيدًا لروسيا. على الجانب الأوكراني، يتحدث الرئيس زيلينسكي إلى العالم كل يوم، لكنه يواجه مشكلة وجود مواد أقل وأقل تحت تصرفه. وبينما كانت أوكرانيا تسير نحو حل المعضلة، ظهر شريط فيديو للجيش الأوكراني وهو يطلق النار على السجناء الروس، مما دفع زيلينسكي للقول بأنه سيتم إجراء تحقيقات فورية في الحادثة. ثم ظهرت حادثة "مذبحة بوتشا". إن غباء وتهور ووحشية الجيش الروسي سيساعد في الواقع زيلينسكي".

وبحسب الموقع، "للجيش الروسي المتورط في الحادث تاريخ حافل. فهي مجموعة من الشباب الفلاحين يقودهم نخبة من المثقفين، وهي موجودة منذ العهد القيصري. إذاً، ستحظى أوكرانيا بمواد جيدة لا مثيل لها جراء "مذبحة بوتشا". هذه نقطة تحول بالنسبة لزيلينسكي لجعل المجتمع الدولي يدرك مرة أخرى أن روسيا هي العدو الحقيقي للعالم، وليس فقط عدو أوكرانيا. إن الجيش الروسي هو جيش النازيين الجدد الحقيقي الذي يرتكب مذابح حديثة، ولا يخضع إلا لفلاديمير بوتين، رئيس الدولة الروسية. بالنسبة لمثل هذا الجيش، فإن الحرب لها نتيجة واحدة فقط، وهي النصر. مع هذا الإدراك، يجب على فرنسا وألمانيا وإسرائيل، وكلها سلبية إلى حد ما، تغيير موقفها على الفور وتزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها".

وختم الموقع، "بالطبع، يمكن لأوكرانيا الاستفادة الكاملة من "مذبحة بوشا". لاحظ أن الكلمة الرئيسية هي "استخدم"، وليست "صنع". هذان نوعان مختلفان تمامًا من المنطق والسياقات والحقائق. هنا، "استخدام" الحادث هو استراتيجية، بينما "صنع" أو "تصنيع" هو جريمة. لذلك فإن "الاستخدام" و"الهجوم المضاد" مشروعان، ولكل شخص الحق في الهجوم المضاد والدفاع ضد الجرائم، ناهيك عن الجرائم ضد الإنسانية. تظهر مثل هذه الجرائم أنها عدو العالم كله. لا يمكن إنكار أن الأوكرانيين يفهمون هذا جيدًا".