للامم المتحدة سلطة معاقبة بوتين... وهذه هي الطريقة

جاء خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في لحظة حاسمة للأمم المتحدة وكذلك لأوكرانيا. تمثل حرب العدوان الروسي غير الشرعية، والفشل الجماعي للدول الأعضاء الـ 192 الأخرى في وقفها، أكبر أزمة للأمم المتحدة منذ حرب العراق عام 2003. هذا التهديد العميق لسلطة المنظمة هو تهديد لا يمكن لها التعافي منه.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "لقد مزق الكرملين المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي لعام 1945، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم السلام بين الدول ذات السيادة. تم تجاهل المناشدات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل إنهاء فوري للأعمال العدائية. ويتم تجاهل قوانين الحرب الإنسانية بشكل وحشي، كما تظهر الجرائم المتعددة التي ارتكبت في بوتشا وماريوبول وعبر أوكرانيا. لم تنشأ الأمم المتحدة عن طريق الصدفة،ولا ينبغي اعتبار تطلعاتها ومسؤولياتها الآن اختيارية أو ثانوية إلى حد ما. بعد انهيار عصبة الأمم، خرجت من أنقاض دخان الصراع العالمي الثاني في القرن العشرين. وكان الدافع المشترك والعاجل بسيطًا: "لن يتكرر ذلك أبدًا". بعد سبعة وسبعين عامًا، أصبحت الحكومات والدول بحاجة ماسة إلى التذكير برسالتها المركزية".

وتابعت الصحيفة، "وسط حديث محموم عن أن غزو أوكرانيا قد يشعل حربًا عالمية ثالثة، جدد ميثاق الأمم المتحدة أهميته. تنص ديباجته على ما يلي: "نحن شعوب الأمم المتحدة، عازمون على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي أتت بحزن لا يوصف للبشرية مرتين في حياتنا، ونعيد تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ونتعهد... بممارسة التسامح والعيش معًا في سلام مع بعضنا البعض كجيران جيدين، ولكي نوحد قوتنا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين". ليس من المستغرب أن يكون نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تخلص من الالتزامات التي التزم بها أسلافه السوفييت. بشكل مثير للإعجاب، فشلت الصين أيضًا - مثل روسيا، واحدة من خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن يتمتعون بحق النقض (الأعضاء الآخرون هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) - في الالتزام بالميثاق، في حين أن دولًا رائدة أخرى، مثل الهند، تشعر بالملل بشكل غير مفيد".

وأضافت، "لم تلتزم الأمم المتحدة الصمت بشأن أوكرانيا. في بداية شهر آذار، تبنت 141 دولة في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا قرارًا يطالب روسيا بإنهاء كل العمليات العسكرية على الفور - أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة. وصوتت كوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وبيلاروسيا وروسيا ضد هذا القرار. إذاً ماذا حصل؟ لا شيء. هل صدرت عقوبات أو اتخذت إجراءات تنفيذية؟ كلا. بعد ثلاثة أسابيع، أقر المجلس بأغلبية ساحقة قرارًا آخر، أصر على وصول وكالات الإغاثة وحماية المدنيين وانتقد روسيا لتسببها في وضع إنساني "مريع". يجب أن يكون هذا هو الوقت الذي، كما نعلم الآن، كان يتم إعدام المدنيين في بوتشا واغتصابهم وتعذيبهم من قبل القوات الروسية. مرة أخرى، تجاهلت موسكو تصويت الأمم المتحدة إلى حد كبير. لقد أثبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا، وهو الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تحدث فرقا بالفعل، عجزه. في الأيام التي أعقبت الغزو، فشل قرار يدين الهجوم بعد أن استخدمت روسيا حق النقض. امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت".

وبحسب الصحيفة، "لم يستسلم زيلينسكي، ودعا أعضاء المجلس يوم الثلاثاء إلى وقف ما يقول إنها إبادة جماعية وطرد روسيا من مجلس الأمن الذي قال إنه مشلول وغير فعال. وقال إن كييف تريد تحقيقا دوليا يتسم بالشفافية. في الواقع، بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالفعل في إجراء تحقيق. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستحاول الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان تتوليان رئاسة مجلس الأمن حاليًا، طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، "لا يمكننا أن نسمح لدولة عضو تخرب كل مبدأ عزيز علينا أن تستمر في المشاركة. إن مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة". يتفق على الأمر معظم المراقبين الموضوعيين بالتأكيد. في الحقيقة، يمكن القول إن كلماتها تنطبق على تواجد روسيا في الأمم المتحدة ككل. كيف يمكن أن يتم التسامح مع سلوك نظام مارق عدواني عنيف وخارج عن نطاق السيطرة؟ وكيف يمكن جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية؟ هذه الأسئلة الأساسية معلقة الآن على مستقبل الأمم المتحدة. تنطبق أيضًا على الدول الأخرى المسيئة بشكل تسلسلي. لكن روسيا هي المفتاح، بالنظر إلى موقعها المتميز بعد عام 1945. إذا كانت الأمم المتحدة ستحتفظ بسلطتها كوصي على النظام الدولي القائم على القواعد، إذا كان لها أن تكون قادرة على التصرف بشكل حاسم عندما يتم انتهاك هذه القواعد، إذا أرادت البقاء على قيد الحياة بدلاً من منصة لسياسة الإيماءات، فهي بحاجة ماسة إلى الإصلاح".

وأضافت، "هذه ليست فكرة جديدة. تم طرح العديد من المقترحات وإغفالها على مر السنين، وشملت في الغالب توسيع العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي لتشمل دولًا مثل اليابان والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وألمانيا. يقترح البعض إلغاء حق النقض في مجلس الأمن الدولي. كل هذه الأفكار قد تأسست على نحو متوقع عن المنافسات الوطنية والمحافظة على الحقوق القائمة على الغيرة، مع بروز بريطانيا وفرنسا بين الأطراف المذنبين. من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بينما أوكرانيا تحترق. تتمثل الخطوة الأولى المعقولة والممكنة في تغيير القواعد، من خلال تصويت استثنائي لمرة واحدة، للسماح بالتصويت بالأغلبية في مجلس الأمن بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا على وجه التحديد. يمكن تجاوز حق النقض الروسي الحتمي، والتصديق على تغيير القاعدة، بأغلبية الثلثين المناهضة لروسيا والموجودة بالفعل في الجمعية العامة. وإذا لم يمتثل بوتين للقرارات اللاحقة - على سبيل المثال، بشأن سحب القوات الروسية - فمن المتوقع أن يدعم جميع أعضاء الأمم المتحدة الإجراءات العقابية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، كما في حالة كوريا الشمالية".

وختمت الصحيفة، "هذه لحظة حرجة. أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة. إن الأمم المتحدة بحاجة ماسة إلى بداية جديدة. وكذلك الأمر بالنسبة للنظام الدولي المتفكك. إذا فشلت الأمم المتحدة بشأن بوتين وأوكرانيا كما فعلت عصبة الأمم بشأن موسوليني وإثيوبيا، فإن العواقب العالمية، كما حدث في الثلاثينيات، قد تكون كارثية للجميع".