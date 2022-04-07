عربي-دولي

بسبب تغريدة... فرنسا تستدعي السفير الروسي

Lebanon 24
07-04-2022 | 05:42
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استدعت الخارجية الفرنسية اليوم الخميس سفير روسيا لدى باريس، على خلفية نشر السفارة تغريدة بخصوص الأحداث في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على حسابه في "تويتر" أنه قرر اليوم الخميس استدعاء السفير الروسي أليكسي ميشكوف، وحمل السفارة الروسية المسؤولية عن نشر "تغريدة غير لائقة واستفزازية عن الفظائع في بوتشا".

وتعهد لودريان بأن حكومة فرنسا ستواصل "مكافحة أي تلاعب من قبل روسيا بالمعلومات عن الحرب في أوكرانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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