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شنغهاي تحت الإغلاق العام في محاولة لاحتواء أكبر تفش لكورونا

Lebanon 24
07-04-2022 | 07:00
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مددت السلطات الصينية الإغلاق العام لمدينة شنغهاي ليشمل جميع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة بعد زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت حكومة مدينة شنغهاي، أن المركز المالي الصيني سجل 19660 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض و322 إصابة مصحوبة بأعراض.

ووضعت شنغهاي جميع سكانها تحت الإغلاق في أكبر مدينة في الصين التي تفرض القيود منذ بدء الوباء حيث اعترفت السلطات بصعوبة احتواء متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.
وتم نشر ما لا يقل عن 38 ألفا من العاملين في المجال الطبي في شنغهاي من أجزاء أخرى من الصين.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن العملية هي الأكبر منذ إغلاق ووهان في أوائل عام 2020، مشيرة إلى أنه تم إنشاء حوالي 20 ألف نقطة لجمع العينات في جميع أنحاء المدينة، وتم إرسال 50000 مسعف للمساعدة على اختبار السكان.
المصدر: روسيا اليوم
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