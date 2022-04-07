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تركيا تبحث مع دول البحر الأسود الأزمة في أوكرانيا

Lebanon 24
07-04-2022 | 08:00
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظرائه من بلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، التطورات في أوكرانيا. 

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، إلى أن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر رابط فيديو لمناقشة الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها مياه البحر، والأمن الإقليمي.

وأفاد أكار، في تصريح عقب اللقاء الذي جرى بدعوة من تركيا، بأنه بحث مع نظرائه التطورات في أوكرانيا، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي، وضرورة اجلاء المدنيين بشكل آمن وسريع".

كما لفت إلى أنه جرى التأكيد مجددا على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار في البحر الأسود بما في ذلك مكافحة الألغام.

وأشار إلى أنه تم بحث التدابير من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات بسبب تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا، ومنع تفاقم الأزمة في المنطقة بشكل أكبر.
المصدر: روسيا اليوم
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