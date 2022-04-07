عربي-دولي

مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان.. ما الهدف منها؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 07:30
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أعلنت الخارجية الأرمينية، مباشرة التحضيرات لمفاوضات سلام مع أذربيجان، والتي خاضت يريفان حربا معها في عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأرمينية، إن رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمرا وزيري خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة بضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويأتي لقاء بروكسل إثر ارتفاع جديد في منسوب التوتر في ناغورني كراباخ حيث تنتشر منذ تشرين الثاني 2020 قوات حفظ سلام روسية.
المصدر: سكاي نيوز
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