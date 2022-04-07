طيار أوكراني يضحي بنفسه لـ"إنقاذ المئات"... إليكم ما فعله

قرر طيار أوكراني، أصيبت طائرته بنيران روسية، أن يضحي بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص، عبر البقاء داخل طائرته لإبعادها من فوق المناطق السكنية، إلى منطقة غير مأهولة.وقالت إيميني دزيبار، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، في منشور على تويتر، الأربعاء، إن الطيار يدعى "دميترو تشوماتشينكو".وأوضحت دزيبار أن تشوماتشينكو كان يقود طائرته دفاعا عن أوكرانيا ضد "الغزاة الروس"، عندما تعرضت لنيران روسية فوق مدينة "جيتومير".وأضافت أنه "كان يمكنه أن يخرج من الطائرة، لكنه لم يفعل. وقام بتحويل مسار طائرته لإنقاذ حياة مئات الأشخاص".وأشارت إلى أنه "بطل" و"وطني"، وسيبقى في ذاكرة الأوكرانيين إلى الأبد.وأرفقت المسؤولة الأوكرانية تعليقها بوسم (هاشتاغ) "إدعموا أوكرانيا"، بالإضافة إلى صورة للطيار مع امرأة، دون تحديد هويتها.