سلطات شرق أوكرانيا: الأيام المقبلة ستشكل "الفرصة الأخيرة" للمدنيين لإخلاء المنطقة

أعلنت سلطات شرق أوكرانيا اليوم، أن الأيام المقبلة ستشكل بالنسبة الى المدنيين "الفرصة الأخيرة" لإخلاء المنطقة على خلفية مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي.وحذر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر "فايسبوك"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، من أن "الأيام المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة للمغادرة".واضاف: "كل المدن الحرة في منطقة لوغانسك ترزح تحت نيران العدو"، مشيرا إلى أن الروس "يقطعون كل مسارات الخروج المحتملة".