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سويسرا تعلن الحرب على هدر الطعام

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:30
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اعتمدت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء، خطة ترمي لخفض هدر الطعام إلى النصف بحلول 2030.

وتهدف الحكومة السويسرية لخفض الهدر في الأغذية والأطعمة للنصف في 2030 مقارنة بالمعدل المسجل في 2017.

ونقل موقع إذاعة سويسرا العالمية عن وزارة البيئة، بأنها طلبت من العاملين في قطاع المطاعم وصناعة الأغذية ومنظمات الزرعة، الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتقليل كمية الطعام التي يتم التخلص منها.

ووفق بيان صادر عن وزارة البيئة، فإن الخطة تتضمن تمديد العمر الافتراضي للمنتجات، والارتقاء بالتعبئة والتغليف، وتحسين التخطيط للزراعة، ورفع مقدار التبرعات الغذائية المقدمة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ونبه البيان إلى أن ثلث المواد الغذائية المنتجة للمستهلكين، يتم هدرها أو رميها في القمامة دون وجود مبرر حقيقي لذلك.

وأضاف البيان أن معدل النفايات الغذائية السنوية لكل فرد في سويسرا يعادل حوالي 330 كيلوغراما، الأمر الذي يتسبب بتلوث البيئة، وتترتب عليه عواقب اقتصادية سلبية.
المصدر: سكاي نيوز
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