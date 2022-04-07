كييف تتهم المجر "بمساعدة بوتين" في حربه على أوكرانيا

اتهمت كييف، المجر "بمساعدة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، غداة تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال فيها إنه مستعد لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافا لسائر دول الاتحاد الأوروبي، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، في بيان، إن "بودابست انتقلت إلى المرحلة التالية: مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا" معتبرا أن المجر بموقفها هذا "تدمر وحدة الاتحاد الأوروبي".