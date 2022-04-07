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عربي-دولي
زيلينسكي يتحدث عن إمكانية إنشاء جمعية سرية في اليونان... ما الهدف منها؟
Lebanon 24
07-04-2022
|
11:00
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رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية إنشاء جمعية سرية في اليونان بغية تنفيذ مهمة إنسانية في مدينة ماريوبول جنوب بلاده، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية هناك.
وتطرق زيلينسكي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام البرلمان الألماني، إلى جمعية "فليكي إتريا" ("مجتمع الأصدقاء") اليونانية السرية التي تم إنشاؤها في مدينة أوديسا الأوكرانية عام 1814 بهدف تحضير ثورة لتحقيق استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية.
وقال زيلينسكي: "أنشئت في أدوسيا جمعية "فليكي إتريا"، وآمن اليوم في إمكانية إنشاء "مجموعة أصدقاء" جديدة في اليونان بغية إنقاذ أوكرانيا والهلنستية في أوكرانيا".
ودعا الرئيس الأوكراني إلى تشكيل هذه الجمعية بغية المساعدة في "إنقاذ الأوكرانيين واليونانيين" في جنوب بلده وخصوصا في ماريوبول التي تعرضت لأضرار هائلة نتيجة الاشتباكات الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.
وقال: "أنا على قناعة بأن قوة اليونان قد تساعد في تحقيق هذه المهمة، ولم يبق لدينا سوى أيام معدودة لإنجازها".
ودعا زيلينسكي إلى فصل البنوك الروسية عن النظام المصرفي الدولي، وشكر اليونان على ما قدمته من دعم إلى كييف في النزاع الحالي، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا الدعم لا يكفي ولا تزال الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى منظومات صاروخية ومدرعات وأسلحة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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