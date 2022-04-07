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لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية

Lebanon 24
07-04-2022 | 12:30
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أكدت الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "أوكرانيا قدمت أمس مسودة اتفاقها مع روسيا، حيث يوجد خروج عن البنود، التي تم تحديدها في الاجتماع في إسطنبول".

وأشار إلى أن "موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها على الرغم من كل الاستفزازات".
المصدر: سبوتنيك
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