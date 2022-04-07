إصابة جنديين أميركيين بهجوم صاروخي في سوريا

تعرض جنديان أميركيان في سوريا لإصابات طفيفة بعد هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأميركي شرقي البلاد، وفقا لمسؤولين أميركيين.



ونقلت رويترز، الخميس، عن المسؤولين الذي رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن أحد الجنديين تلقى العلاج وغادر، بينما يخضع الثاني لفحوصات للكشف عن أي ارتجاج في المخ.