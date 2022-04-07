"بلومبرغ": بولندا عارضت ألمانيا بشأن عقوبات على روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن بولندا عارضت تغييرات طلبتها ألمانيا في مشروع عقوبات ضد روسيا، ووفقا للوكالة فإن المعارضة خصت بندا متعلقا بواردات الفحم من روسيا.وأشارت تقارير إعلامية اليوم إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يوافقوا على فرض حظر على واردات الفحم من روسيا، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في منتصف آب المقبل.وتحدثت التقارير الإعلامية عن أن ألمانيا تمارس ضغوطا داخل الاتحاد الأوروبي لتأجيل دخول الإجراء حيز التنفيذ.وسيجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة تشمل حظر الفحم، لكن بولندا تعارض التغييرات في مسودة خطة العقوبات التي طلبتها ألمانيا لتمديد الفترة الانتقالية للحظر من شهر إلى أربعة أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".وأشارت مصادر، إلى أن وارسو تضغط أيضا من أجل التخلي عن جميع الاستثناءات المتبقية للحظر الحالي على بيع الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية لروسيا، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عدد من دول الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الخامسة من العقوبات التي تمت مناقشتها ضد روسيا متساهلة للغاية.