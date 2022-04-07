عربي-دولي

أنقرة: روسيا وأوكرانيا تدعمان فكرة استمرار المفاوضات في تركيا

Lebanon 24
07-04-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-939863-637849547845852327.jpg
Doc-P-939863-637849547845852327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا وأوكرانيا تدعمان فكرة مواصلة المفاوضات في تركيا.
وقال عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو" في بروكسل: "عرضنا على الجانبين مواصلة المفاوضات في تركيا.. يدعم الجانبان بشكل أساسي فكرة إجراء التفاوض في تركيا".
يذكر أن جولة المفاوضات الرابعة عقدت في مدينة إسطنبول التركية بين الوفدين الروسي والأوكراني برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونتج عنها الإعلان عن التوصل إلى أن "حكومة كييف وافقت لأول مرة على تلبية سلسلة المطالب المبدئية المطروحة من قبل موسكو"، حسب تصريحات رئيس الوفد الروسي للمفاوضات فلاديمير ميدينسكي.
وأشار ميدينسكي إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مشددا على أن موقف روسيا المبدئي تجاه وضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لن يتغير.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2022-04-07
16:30 | 2022-04-07
15:30 | 2022-04-07
14:58 | 2022-04-07
14:30 | 2022-04-07
14:00 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website