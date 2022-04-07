أنقرة: روسيا وأوكرانيا تدعمان فكرة استمرار المفاوضات في تركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا وأوكرانيا تدعمان فكرة مواصلة المفاوضات في تركيا.

وقال عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو" في بروكسل: "عرضنا على الجانبين مواصلة المفاوضات في تركيا.. يدعم الجانبان بشكل أساسي فكرة إجراء التفاوض في تركيا".يذكر أن جولة المفاوضات الرابعة عقدت في مدينة إسطنبول التركية بين الوفدين الروسي والأوكراني برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونتج عنها الإعلان عن التوصل إلى أن "حكومة كييف وافقت لأول مرة على تلبية سلسلة المطالب المبدئية المطروحة من قبل موسكو"، حسب تصريحات رئيس الوفد الروسي للمفاوضات فلاديمير ميدينسكي.وأشار ميدينسكي إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مشددا على أن موقف روسيا المبدئي تجاه وضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لن يتغير.