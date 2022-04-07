عربي-دولي

بعد لقائها بايدن في البيت الأبيض.. إصابة بيلوسي بكورونا

Lebanon 24
07-04-2022 | 15:30
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ثبتت إصابة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بكوفيد-19، وذلك بعد يوم من ظهورها بلا كمامة بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن.
قال درو هاميل المتحدث باسمها، إن بيلوسي تلقت نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد-19، وأنها حاليا دون أعراض، وأشار في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن بيلوسي كانت أجرت اختبارا في وقت سابق من الأسبوع وجاءت نتيجته سلبية.
وأضاف أن رئيسة مجلس النواب "ممتنة للحماية القوية التي وفرها لها اللقاح"، إذ كانت قد حصلت على التطعيم بالكامل.
بيلوسي ستخضع لحجر صحي "تماشيا مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" كما قال هاميل، ونقل عن بيلوسي أنها "تشجع الجميع على التطعيم والتعزيز والاختبار بانتظام".
جاء إعلان الزعيمة الديمقراطية (82 عاما)، قبل ظهورها الصحفي الأسبوعي في الكابيتول هيل، والذي تم إلغاؤه فجأة.
المصدر: روسيا اليوم
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