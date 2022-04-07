بعد لقائها بايدن في البيت الأبيض.. إصابة بيلوسي بكورونا

ثبتت إصابة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بكوفيد-19، وذلك بعد يوم من ظهورها بلا كمامة بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن.قال درو هاميل المتحدث باسمها، إن بيلوسي تلقت نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد-19، وأنها حاليا دون أعراض، وأشار في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن بيلوسي كانت أجرت اختبارا في وقت سابق من الأسبوع وجاءت نتيجته سلبية.وأضاف أن رئيسة مجلس النواب "ممتنة للحماية القوية التي وفرها لها اللقاح"، إذ كانت قد حصلت على التطعيم بالكامل.