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هجوم مسلح وسط تل أبيب يسفر عن 6 إصابات خطيرة

Lebanon 24
07-04-2022 | 14:58
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أصيب عدة أشخاص بجروح، في إطلاق نار بمركز مدينة تل أبيب، وقد تم تحييد أحد المنفذين وفق مسؤول كبير بالشرطة.
وذكرت خدمة الإسعاف، أن ستة مصابين في حالة خطيرة وواحد في حالة حرجة، وفق صيحفة هآرتس الإسرائيلية.
ووقع إطلاق النار في شارع ديزنغوف المليء بالمطاعم والحانات وأماكن التسوق.
وقال مسؤول كبير بالشرطة إن أحد منفذي إطلاق النار أطلق عليه الرصاص.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن بعض الجرحى في حالة خطيرة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت في طريقه إلى مقر الجيش في كيريا في تل أبيب، حيما وقع الهجوم، وفق ذات الصحيفة.
وبحسب ما ورد، كان مطلق النار وقتها  لا يزال هاربا والشرطة تطلب من الجمهور الابتعاد عن مكان الحادث.
المصدر: الحرة
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