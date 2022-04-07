هل تواجه روسيا في دونباس مصير معركة كييف؟

تستعد مدن شرق أوكرانيا لهجوم روسي كبير، بعد أن حولت موسكو تركيزها من معركة كييف إلى معركة الدونباس، التي يعتبر الكثيرون انها قد تكون معركة محسومة، إلا أن خبراء يتساءلون إذا كانت القوات الروسية على موعد مع مفاجآت.مع تركيز روسيا هجومها على منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وانسحابها اضطراريا من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بعد تكبّد جيشها خسائر كبيرة، يتساءل الخبراء ما إذا كانت "معركة الشرق" محسومة كما يفترض الكثيرون، أم أن مفاجآت تنتظر موسكو وتهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمصير مشابه لما حدث في معركة كييف.في هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين عسكريين أوكرانيين ومسؤولين أميركيين، قولهم إن الهجوم الأوكراني المفاجئ على سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "أورسك" في ميناء مدينة بيرديانسك على بُعد 70 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة على بحر آزوف، في 24 آذار الماضي، "كان أول هجوم كبير على الأسطول الروسي، وقد يحدُّ من خطة موسكو لتوسيع سيطرتها على منطقة دونباس الشرقية".وقد دمّر الهجوم السفينة المحملة بالإمدادات، وألحق أضرارا بمنشآت الميناء.وتقول إن الضربة أنهت الافتراض الروسي بأن سفنها بعيدة عن التهديد الأوكراني.وقال الأدميرال المتقاعد جيمس فوغو، الذي قاد القوات البحرية الأميركية في أوروبا وإفريقيا "إنها ضربة لوجستية كبيرة وخطوة مفاجئة للروس"، معتبراً أن "الضربة حدّت من قدرة روسيا على إطلاق الصواريخ والمدفعية، بينما تركز هجومها على دونباس".وبعد ساعات من الضربة، نقلت روسيا سفنها في الميناء إلى البحر، مما جعل من الصعب على جيشها مهاجمة المدن الأوكرانية، مع منعه من دعم القوات البرية.وقال المستشار في الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، أمس، إن جهود القوات الروسية التي تسعى لتطويق القوات الأوكرانية في الشرق "ستذهب سدى"، بينما زعم أحد قادة ميليشيات دونيتسك الموالية للروس أن المعارك الرئيسية في وسط مدينة ماريوبول انتهت، مشيراً إلى أن القتال انتقل إلى الميناء.واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن روسيا لم تترك العاصمة كييف أو ضواحيها بإرادة حرّة، لكنها دفعت دفعا للخروج من قبل الأوكرانيين باستخدام أنظمة دفاعية قدّمتها واشنطن.وقال لشبكة NBC، إن الروس انسحبوا من كييف وتراجعوا في الشمال والغرب، ويعززون قواتهم شرقا في دونباس.ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن "أكثر من 150 ألف جندي روسي أصبحوا الآن قوة مستهلكة"، مشيرين إلى أن "موسكو سحبت نحو 40 ألف جندي كانت قد حشدتهم حول كييف وتشرنيهيف، بهدف إعادة التسلّح في روسيا وبيلاروسيا".وتوقّع المسؤولون "أن تضاعف روسيا عدد مرتزقة فاغنر في أوكرانيا ليصل إلى 1000 على الأقل".وطالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة الثقيلة لمحاربة القوات الروسية.وقال لدى وصوله إلى مقرّ "ناتو" في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، والأسلحة، ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، أُنقذت أرواح أكثر، وتجنّبنا دمارا أكبر".وغداة تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال فيها إنه مستعدّ لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو: "انتقلت بودابست إلى المرحلة التالية؛ مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا"، معتبراً أن المجر بموقفها هذا "تدمّر وحدة الاتحاد الأوروبي".