عربي-دولي

بعد إعادة تطبيع العلاقات بينهما ..الكشف عن اتفاق "تأشيرات دخول" بين إسرائيل والمغرب

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:30
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وقعت إسرائيل والمغرب اتفاقا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات، بعد إعادة تطبيع العلاقات بينهما نهاية 2020.

وكشف السفير الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، الخميس، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي.

وكتب في تغريدة على تويتر" يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".
 
 
وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية في كانون الاول 2020 ضمن عملية التطبيع بينها وعدد من الدول العربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واستمر التقارب مذاك بين المملكة وإسرائيل بوتيرة ثابتة، وشهد خصوصا زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في نوفمبر، وتوقيع شراكات في مجالات التكنولوجيا والأمن والدفاع والاقتصاد والثقافة.

ويراهن المغرب، الذي يضم أيضا جالية يهودية تعد الأهم في شمال إفريقيا، على استقطاب نحو مئتي ألف سائح إسرائيلي سنويا مقابل نحو خمسين ألفا العام الماضي.
 
 
 
المصدر: الحرة
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