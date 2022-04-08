عربي-دولي

بسبب الأمطار الغزيرة...مصرع 12 شخصا من عمال المناجم في كولومبيا

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-940031-637850039574926768.jpg
Doc-P-940031-637850039574926768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات في كولومبيا، مصرع 12 شخصا على الأقل وفقدان اثنين آخرين بسبب أمطار غزيرة هطلت على مقاطعة أنتيوكيا في شمال غرب البلاد.
 
وقال هيكتور أوريغو، رئيس بلدية أبرياكي في مقاطعة أنتيوكيا حيث وقعت الكارثة: "لدينا 12 جثة وما زال هناك شخصان في عداد المفقودين".

وأوضح أن سيلا من الطين فاجأ عمال المنجم في مخيمهم مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن "الرجال كانوا يتناولون العشاء وبعضهم يستعد للخلود للراحة وآخرون ينهون عملهم، عندما حدث الفيضان".

وبسبب الأحوال الجوية السيئة علقت طواقم الإغاثة جهودها للعثور على الشخصين المفقودين حتى صباح اليوم.

وأكد الرئيس إيفان دوكيه، أن "الهيئات الإغاثية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين"، معربا عن "تضامنه مع أسر الضحايا".
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-04-08
09:00 | 2022-04-08
08:31 | 2022-04-08
08:30 | 2022-04-08
07:30 | 2022-04-08
07:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website