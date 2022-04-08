بوتين يركّز قوّاته في شرق أوكرانيا: هذه هي الاسباب

يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير في الاستراتيجية العسكرية لهجوم الكرملين غير المبرر في أوكرانيا، وإعادة تمركز القوات في شرق البلاد في محاولة للسيطرة على منطقة دونباس، بحسب ما قالت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.اضافت" يرى المحللون أن التحول في نهج روسيا هو اعتراف ضمني بالفشل، قائلين إن المقاومة الشرسة من قبل القوات الأوكرانية أحبطت محاولة بوتين للاستيلاء بسرعة على المدن الكبرى والإطاحة بالحكومة. من المرجح أن تؤدي المرحلة التالية من الحرب إلى مأزق خطير، وفقًا للمحللين، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية مدمرة بالفعل حيث يسعى كبار قادة الجيش الروسي إلى فرض سيطرة كاملة على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. حثت نائبة رئيسة الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، الأربعاء، الناس في مناطق خاركيف ودونيتسك ولوهانسك الشرقية على إخلاء المناطق وسط مخاوف متزايدة من هجوم وشيك. وقالت فيريشوك: "إنه أمرٌ ضروري الآن، لأن الناس حينها سيتعرضون لإطلاق النار والتهديد بالموت"."وتابعت الشبكة، "يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعلان سيرجي رودسكوي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، أن القوات كانت تبتعد عن هجوم على مستوى البلاد. بدلاً من ذلك، قال رودسكوي إن هدف الكرملين هو تركيز الجهود على "التحرير الكامل" لمنطقة دونباس. قال كريستوفر جرانفيل، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأبحاث السياسية العالمية في TS Lombard، في حديث للشبكة، "يبدو لي أن هذا هو أهم خبر منذ بدء الحرب. هذا ما اعتقدته في ذلك الوقت، ولم أغير رأيي ... منذ ذلك الحين". وقال جرانفيل إن إعادة تركيز القوات الروسية في شرق أوكرانيا ينذر "ببعض الأهوال المعقولة للغاية". وأشار إلى قلق خاص بشأن سلوفيانسك و كراماتورسك، وهما مدينتان كبيرتان تقعان في شمال دونيتسك أوبلاست. حاول آلاف الأشخاص الفرار من منطقة دونباس، وشوهدت عشرات العائلات تصطف في طوابير لعدة أيام في محطة كراماتورسك المركزية في محاولة للوصول إلى بر الأمان".وأضافت الشبكة، "بالنسبة للبعض، فإن الوضع مألوف للغاية. قاتلت القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في كراماتورسك في عام 2014، وقال جرانفيل إن مدينة سلوفيانسك المجاورة معروفة بأنها "ذات أهمية طوطمية" للانفصاليين في دونباس. لم تلزم روسيا بعد القوات المنسحبة مما يسمى "معركة كييف" بهجوم شرقي، وفقًا لمحللين في معهد دراسات الحرب، لكن يُعتقد أن القوات تستعد لشن هجوم على سلوفيانسك. وقال جرانفيل: "أعتقد أنه من وجهة نظر عسكرية، يجب أن يكون هناك سؤال حول النجاح والمعنويات. روسيا، لديها جنود يحوطون كييف ويتعرضون لإطلاق النار، ما هو الهدف؟ ما الذي يحاولون فعله؟" وأضاف: "من المنطقي أن يكون للجنود هدف، والهدف الطبيعي هو الحصول على الأرض. هذه هي الحملة في دونباس". وقال: "يمكن للجنود الذين يقاتلون أن يروا ما يقاتلون من أجله، ويمكنهم رؤية التقدم. وأعتقد أن ذلك ينتقل من المستويات العليا من الأركان العامة الروسية إلى القادة والرجال في الميدان"."مفترق طرقوبحسب الشبكة، "يعتقد جوناثان فلينت، الاستراتيجي العسكري والأستاذ المساعد في جامعة كايز ويسترن ريزيرف في كليفلاند بولاية أوهايو، أن هناك مسارين لروسيا لمحاولة تحقيق أهدافها العسكرية الجديدة. وقال في حديث للشبكة، "أحدها أن تنسحب روسيا إلى مكان آمن نسبي، وأن تستغل هذه الفرصة لإعادة تسليح وإعادة تنظيم وتعزيز قواتها من أجل تقدم أفضل تنظيماً وأكثر كفاءة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا". وقال إن هذا النهج لا يخلو من المخاطر، لا سيما بالنظر إلى أن القوات الأوكرانية يمكن أن تعبر الحدود وتتواجه مع روسيا وأن المحاولة الثانية للغزو قد تفشل كما فعلت في البداية. وتابع فلينت: "الخيار الآخر هو التمركز في هذه المناطق، مما يجعل من المستحيل تقريبًا استعادتها من قبل القوات الأوكرانية وإعادتها إلى السيطرة الأوكرانية". وأضاف: "قد يثبت هذا في النهاية أنه الطريق الأكثر حكمة بالنسبة لروسيا، لأنه من خلال ترسيخ الصراع المجمد، فإنه من شأنه أن يمنع أوكرانيا بشكل أساسي من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو في المستقبل على الرغم من أي تعهدات تم التعهد بها بعدم القيام بذلك أثناء مفاوضات السلام". قال برونو ليت، كبير زملاء الأمن والدفاع في صندوق مارشال الألماني للشبكة، إنه في حين خسرت القوات الروسية معركة كييف، فإن حرب الكرملين التي دامت ستة أسابيع تقريبًا لم تنته بعد. وقال ليت: "ما بعد الشرق، يجب أن ننظر أيضًا إلى جنوب أوكرانيا. إن مناطق شاسعة من السواحل الأوكرانية شرق شبه جزيرة القرم محتلة بالفعل. من الواضح أن روسيا تحاول إنشاء جسر بري بين شبه جزيرة القرم وروسيا. إذا سقطت ماريوبول، ستكون روسيا قد نجحت". أفادت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الأربعاء أن القتال العنيف والضربات الجوية الروسية مستمرة في ماريوبول، في خطوة تهدف على الأرجح إلى الضغط على القوات الأوكرانية في المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد المحاصرة بهدف الاستسلام. قدرت وزارة الدفاع البريطانية أن معظم سكان ماريوبول المتبقين البالغ عددهم 160 ألفًا لا يمكنهم الوصول إلى الضوء أو الاتصالات أو الأدوية أو التدفئة أو الماء - مما يؤكد الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك. وقال ليت إن روسيا قد تفكر أيضًا في تكثيف الهجمات على مركز ميناء أوديسا المهم استراتيجيًا على ساحل البحر الأسود لإنشاء جسر ساحلي من شبه جزيرة القرم إلى ترانسنيستريا - وهي منطقة انفصالية في مولدوفا تحتلها القوات الروسية. وأضاف: "الأوكرانيون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم على الأرض، ولكن أقل من ذلك بكثير في الجو ... لذلك فإن المرحلة الأولى من هذه المعارك القادمة ستتميز بقيام روسيا بهجمات صاروخية وضربات جوية على البنية التحتية الحيوية والمدنية"."بوتين يستعد لمواجهة "لحظة الحقيقة"وبحسب الشبكة، "تزامن انسحاب روسيا من ضواحي كييف مع سيل من الإدانات الدولية حيث كان رد فعل زعماء العالم مرعبًا على الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب. ونفى الكرملين مزاعم إعدام مدنيين واتهم أوكرانيا، دون أدلة، بقيادة مؤامرة ساخرة لتشويه سمعة الجيش الروسي. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، بينما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. قال فابريس بوثير، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات السياسية Rasmussen Global، إن هدف روسيا على ما يبدو هو تعزيز السيطرة الإقليمية التي كانت للكرملين في شرق دونباس منذ عام 2014. وقال بوثير في حديث للشبكة، "أعتقد أن هذه لعبة من يمكنه الصمود لفترة أطول ومن يمكنه إقناع السكان المدنيين بشكل أساسي بأن القتال يستحق التكلفة. أعتقد في الوقت الحالي أن زيلينسكي يقف على أرضية قوية طالما أنه يحصل على النوع المناسب من الدعم من الغرب". قال بوثير، من ناحية أخرى، يُنظر إلى بوتين على أنه يحظى بدعم قوي من داخل روسيا، لكن إلى متى، يبقى هذا الأمر غير مؤكد. "أعتقد أنه ستكون هناك لحظة حقيقة، لحظة حساب الزعيم الروسي أمام شعبه". في النهاية، قال جرانفيل إن الهجوم الروسي من المحتمل أن يتحول إلى حرب استنزاف. "يبدو لي أن الموقف الروسي سوف يصبح أكثر دفاعية ... وهذه صيغة لصراع طويل الأمد للغاية". كان فلينت متشككًا أيضًا في حدوث اختراق وشيك في محادثات السلام. وقال "فقط عندما يشعر أحد الأطراف أن الألم لا يطاق، أتوقع رؤية تحرك نحو السلام"."