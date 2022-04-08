خاص

إتفاق روسيا واوكرانيا: المهمة المستحيلة

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

|
Lebanon 24
08-04-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-940097-637850120157394367.jpg
Doc-P-940097-637850120157394367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيكون من الصعب إيجاد حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا ما لم يتغير الوضع على الأرض، وفقًا لفرانسيس فوكوياما، الزميل البارز في معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد.
وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال فوكوياما في حديث للشبكة، "لقد خسر كلا الجانبين الكثير، لدرجة أن نوع التنازلات المطلوبة للتوصل إلى حل وسط بات غير مقبول سياسيًا". بالنسبة لأوكرانيا، من الصعب قبول أي شيء أقل من انسحاب روسيا باتجاه أراضيها ما قبل الحرب، على حد قوله. وتابع فوكوياما قائلأً: "إذا لم ينسحب الروس من المواقع التي استلوا عليها في 23 شباط، قبل الغزو، فأنا لا أرى كيف يمكن لرئيس أوكراني أن ينجو من ذلك". وأضاف: "إنه يتنازل بشكل أساسي عن الأراضي الأوكرانية للعدوان الروسي"."
وتابعت الشبكة، "من ناحية أخرى، لا تستطيع روسيا الموافقة على التخلي عن أي مكاسب إقليمية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقال فوكوياما: "هذا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هذه الحرب الضخمة، وتسبب في خسائر فادحة، من أجل لا شيء". وقال "يجب أن ينتظر التطورات الجديدة في ساحة المعركة لإيجاد حل".
إلى جانب قضية الأراضي، قالت روسيا إنها تريد من أوكرانيا توقيع اتفاق حياد، وهو أمر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقيام به، مع تقديم لتقديم تنازلات لروسيا في ما يتعلق بمنطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا".
"محطمة" ومحبطة
وبحسب الشبكة، "بينما اشار فوكوياما إنه لا يستطيع التنبؤ بكيفية سير الحرب، قال إن روسيا قد هُزمت بالفعل في المنطقة الواقعة شمال كييف. وأضاف: "يزعمون أنهم يعيدون تجميع صفوفهم فقط، لكن، كما تعلمون، لا تخطئوا في الأمر، لقد دمر الأوكرانيون حقًا، كما تعلمون، ربع إلى ثلث تلك القوة الهائلة التي كانت لديهم". قال فوكوياما إنه "أكثر تفاؤلاً" بشأن احتمالات فوز أوكرانيا بالحرب لأن معنوياتهم أعلى. وتابع قائلاً: "لقد أصيب الروس بالإحباط، وتركوا مركباتهم. إنهم لا يعرفون لماذا يقاتلون"، مضيفاُ أن السيارات الروسية لم تتم صيانتها بشكل جيد بسبب الفساد. من ناحية أخرى، عاد "عشرات الآلاف" من الأوكرانيين إلى ديارهم للقتال دفاعا عن بلدهم. قال فوكوياما: "ما دفعهم للقيام بهذه الخطوة هو الشعور العميق بالوطنية والهوية الوطنية". وختم قائلاً: "أعتقد أن هذه عوامل تلعب حقًا دورًا كبيرًا في تحديد نتيجة الصراع العسكري"."
 

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-04-08
09:00 | 2022-04-08
08:31 | 2022-04-08
08:30 | 2022-04-08
07:30 | 2022-04-08
07:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website