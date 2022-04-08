إتفاق روسيا واوكرانيا: المهمة المستحيلة

سيكون من الصعب إيجاد حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا ما لم يتغير الوضع على الأرض، وفقًا لفرانسيس فوكوياما، الزميل البارز في معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال فوكوياما في حديث للشبكة، "لقد خسر كلا الجانبين الكثير، لدرجة أن نوع التنازلات المطلوبة للتوصل إلى حل وسط بات غير مقبول سياسيًا". بالنسبة لأوكرانيا، من الصعب قبول أي شيء أقل من انسحاب روسيا باتجاه أراضيها ما قبل الحرب، على حد قوله. وتابع فوكوياما قائلأً: "إذا لم ينسحب الروس من المواقع التي استلوا عليها في 23 شباط، قبل الغزو، فأنا لا أرى كيف يمكن لرئيس أوكراني أن ينجو من ذلك". وأضاف: "إنه يتنازل بشكل أساسي عن الأراضي الأوكرانية للعدوان الروسي"."وتابعت الشبكة، "من ناحية أخرى، لا تستطيع روسيا الموافقة على التخلي عن أي مكاسب إقليمية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقال فوكوياما: "هذا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هذه الحرب الضخمة، وتسبب في خسائر فادحة، من أجل لا شيء". وقال "يجب أن ينتظر التطورات الجديدة في ساحة المعركة لإيجاد حل".إلى جانب قضية الأراضي، قالت روسيا إنها تريد من أوكرانيا توقيع اتفاق حياد، وهو أمر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقيام به، مع تقديم لتقديم تنازلات لروسيا في ما يتعلق بمنطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا"."محطمة" ومحبطةوبحسب الشبكة، "بينما اشار فوكوياما إنه لا يستطيع التنبؤ بكيفية سير الحرب، قال إن روسيا قد هُزمت بالفعل في المنطقة الواقعة شمال كييف. وأضاف: "يزعمون أنهم يعيدون تجميع صفوفهم فقط، لكن، كما تعلمون، لا تخطئوا في الأمر، لقد دمر الأوكرانيون حقًا، كما تعلمون، ربع إلى ثلث تلك القوة الهائلة التي كانت لديهم". قال فوكوياما إنه "أكثر تفاؤلاً" بشأن احتمالات فوز أوكرانيا بالحرب لأن معنوياتهم أعلى. وتابع قائلاً: "لقد أصيب الروس بالإحباط، وتركوا مركباتهم. إنهم لا يعرفون لماذا يقاتلون"، مضيفاُ أن السيارات الروسية لم تتم صيانتها بشكل جيد بسبب الفساد. من ناحية أخرى، عاد "عشرات الآلاف" من الأوكرانيين إلى ديارهم للقتال دفاعا عن بلدهم. قال فوكوياما: "ما دفعهم للقيام بهذه الخطوة هو الشعور العميق بالوطنية والهوية الوطنية". وختم قائلاً: "أعتقد أن هذه عوامل تلعب حقًا دورًا كبيرًا في تحديد نتيجة الصراع العسكري"."