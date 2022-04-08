عربي-دولي

مجزرة جديدة في أوكرانيا... عشرات القتلى جراء سقوط صاروخين على محطة قطارات! (صورة)

Lebanon 24
08-04-2022 | 06:00
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قُتل 30 شخصا على الأقل، عندما أصاب صاروخان محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" المتواجد في المكان إنه شاهد جثث نحو عشرين شخصا في أكياس موتى. 

وكان مئات الأشخاص تجمعوا للصعود على القطار لمغادرة المدينة. 
 
مراسل الوكالة شاهد جثث نحو عشرين شخصا في أكياس موتى
المصدر: الحرة
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